Un jefe de Bomberos defiende que dejaron de vigilar el Poyo el día de la dana al no recibir órdenes de Emergencias

El testigo admite que un sargento tomó la decisión de retirar a los efectivos a las 14.40 horas al ver que el caudal descendía, pero reprocha que no se les volvió a preguntar por mediciones aquella trágica tarde

Las llamadas del presidente de la CHJ el día de la dana: sólo una sobre el Poyo y el foco en Forata

Imagen del barranco del Poyo, a su paso por Catarroja, pocos días después de la catastrófica dana
Imagen del barranco del Poyo, a su paso por Catarroja, pocos días después de la catastrófica dana AFP
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Los bomberos que se desplazaron al barranco del Poyo para medir su caudal el pasado 29 de octubre, día de la catastrófica dana con 228 muertos, se retiraron poco después al comprobar que el nivel del agua descendía y al no recibir más ... directrices desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. «Si se hubiera preguntado, se hubiera vuelto».

