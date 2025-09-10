Un jefe de Bomberos defiende que dejaron de vigilar el Poyo el día de la dana al no recibir órdenes de Emergencias

Los bomberos que se desplazaron al barranco del Poyo para medir su caudal el pasado 29 de octubre, día de la catastrófica dana con 228 muertos, se retiraron poco después al comprobar que el nivel del agua descendía y al no recibir más ... directrices desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. «Si se hubiera preguntado, se hubiera vuelto».

Así lo ha relatado el oficial-jefe de guardia en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia aquella fatídica jornada, M.A., durante su declaración como testigo este miércoles ante la magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que investiga la gestión de la riada. Es este cuerpo quien coordina a los bomberos forestales de la Generalitat en las labores de seguimiento de caudales.

Tras activarse a mediodía sendas alertas hidrológicas por incrementos de caudal y riesgo de desbordamientos, Emergencias movilizó a dos brigadas -alrededor de las 13 horas- para hacer un control del nivel del agua en los cauces del río Magro, en Carlet, y del barranco del Poyo en Torrent. Esas alertas no se desactivaron en toda la jornada.

De acuerdo con el testigo, no se les indicaron zonas concretas ni que se mantuvieran en el terreno. Según su relato ante la magistrada, la unidad desplazada al Poyo observó una lámina de agua de 80 centímetros, que cincuenta minutos después había bajado a 40. Al solicitar instrucciones al Centro de Comunicación, el sargento coordinador de recursos, G.F., decidió que se retiraran a la base, sobre las 14.40h, al entender que el trabajo de vigilancia solicitado se había realizado y había concluido. Así se lo comunicó un operador de comunicaciones por el canal de radio del grupo monitorizado por la sala del Centro de Emergencias.

Sin embargo, tal y como se extrae de la investigación en curso, esos detalles no figuran en los registros del CoordCom, el sistema que se utiliza para coordinar la comunicación entre todos los actores implicados en una crisis.

Pese a que el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado en este procedimiento judicial, afirma que conoció la retirada semanas después, el testigo ha aseverado que desde Emergencias no volvieron a preguntar por nuevas lecturas del nivel en todo el día. «Incluso cuando el barranco ya estaba desbordado», no se reclamaron más mediciones.

También ha explicado que, en otras ocasiones, sí se han hecho rondas de permanencia «con una frecuencia establecida y una escala temporal», es decir, con instrucciones más detalladas de lecturas de nivel cada cierto tiempo. No fue así en este caso pese a que el Plan Especial de Inundaciones prevé que desde Emergencias se realicen rondas periódicas de seguimiento. Él, ha dicho, estaba convencido de que se estaba controlando con otros medios, como el SAIH de la Confederación Hidrográfica del Júcar o los propios municipios.

[Noticia en elaboración]