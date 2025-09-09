Suscribete a
Mazón critica el «abandono» de Sánchez por no responder sus cartas sobre los peligros de una nueva dana

El presidente de la Generalitat denuncia la «callada por respuesta» del Gobierno central y advierte de que «empieza a ser tarde» para una coordinación eficaz

Imagen del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su visita al barranco de San Antón de Elche
Alba Pérez Espada

Valencia

Con algunas zonas de la Comunidad Valenciana en alerta naranja desde ayer, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cargado este martes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber respondido a las cartas enviadas en abril y agosto. En dichas ... misivas, Mazón advertía del riesgo que supondrían nuevas precipitaciones torrenciales en zonas afectadas por la dana del 29 de octubre, donde —según denuncia— ni se han completado las labores de reconstrucción ni se han implementado aún las medidas necesarias para proteger a la población y minimizar los daños.

