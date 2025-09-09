Mazón critica el «abandono» de Sánchez por no responder sus cartas sobre los peligros de una nueva dana

Con algunas zonas de la Comunidad Valenciana en alerta naranja desde ayer, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cargado este martes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber respondido a las cartas enviadas en abril y agosto. En dichas ... misivas, Mazón advertía del riesgo que supondrían nuevas precipitaciones torrenciales en zonas afectadas por la dana del 29 de octubre, donde —según denuncia— ni se han completado las labores de reconstrucción ni se han implementado aún las medidas necesarias para proteger a la población y minimizar los daños.

Así lo ha indicado Mazón durante la atención a medios en la localidad alicantina de Elche, tras haber visitado junto al alcalde ilicitano, Pablo Ruz, los trabajos de limpieza y desbroce que el consistorio está realizando en el barranco de San Antón.

En esta línea, el jefe del Consell ha subrayado que «no tiene justificación» que Sánchez opte por «la callada por respuesta» ante «las reiteradas cartas que le estoy enviando incluso yo personalmente». Así, ante la demanda de Mazón para crear una comisión mixta entre Gobierno y Generalitat, ha lamentado que «empieza a ser tarde para que podamos tener el mayor nivel de coordinación posible».

Asimismo, el presidente de la Generalitat ha detallado que «precisamente» por «esteabandono» y «esta falta de dejadez y de coordinación» por parte de la administración central, ha enviado a Sánchez esas cartas «ante la nueva temporada de tormentas».

«Con la amenaza latente de sanciones»

En cuanto a la situación de los barrancos en la región, Carlos Mazón ha mostrado su apoyo a los municipios que «están asumiendo competencias que no son suyas, con recursos propios, cuando los tendría que poner el Gobierno de España para poder limpiar, para poder garantizar la seguridad, incluso para monitorizar».

En esta línea, ha denunciado que «parece mentira que cuando llegan días de intensas lluvias» como los previstos para este martes «los barrancos sigan como están». «Llevamos denunciando la actitud del Gobierno de España a través de las distintas confederaciones de no permitir el desbroce, de no permitir la limpieza para evitar catástrofes mayores», ha apostillado.

Además, el jefe del Consell ha recordado que la limpieza, monitorización y el desbroce de barrancos, «no solamente hay que hacerlo hoy, esto tendría que estar haciéndolo el Gobierno y la Confederación todos los días».

Elche es una de las localidades que está realizando esas labores por cuenta propia. Al respecto, Ruz ha recordado que el Ayuntamiento lleva desde finales de agosto desbrozando el barranco de San Antón y que mantiene la idea de continuar «sin ayuda» de la Confederación, «con la amenaza latente de sanciones».

«Ya recurriremos al Consell si la Confederación tiene la desfachatez de aún sin reaccionar, reaccionar multando al Ayuntamiento, como el año pasado ya nos sugirieron que iba a ocurrir, al final no ocurrió», ha añadido.

Por otro lado, el jefe del Consell ha subrayado que se ha trasladado hasta la provincia de Alicante para «estar muy cerca de todas las labores que los distintos ayuntamientos están realizando», por lo que «mi presencia hoy está justificada».

Las dos cartas que envió Mazón a Sánchez

Cabe recordar que Carlos Mazón, remitió el pasado 5 de agosto una carta a Pedro Sánchez, en la que le alertaba de que, de producirse precipitaciones torrenciales en las zonas de la riada, «no existen» aún las condiciones de protección y minimización de daños necesarias.

Así lo señala en la misiva, en la que el presidente de la Generalitat considera «mucho más apremiante» la creación de una comisión mixta que ya le había solicitado en abril y mantener una reunión, puesto que estima que hay numerosos aspectos a coordinar y compartir entre las distintas administraciones para la efectividad de los trabajos.

Entre otras complicaciones de los municipios, el jefe del Consell cita la ejecución de los créditos concedidos para las obras, rigidez de los plazos, falta de personal técnico o la necesidad de un paso subterráneo bajo las vías del AVE por parte de Adif para unir Massanassa y Sedaví.

En cuanto a la carta de abril, Mazón recuerda que se envió tras la publicación del informe diagnóstico sobre los daños de las riadas, y en ella solicitaba una reunión y la creación de una comisión mixta. Un foro que considera necesario para coordinar las actuaciones y poner soluciones «en el plazo más breve posible».