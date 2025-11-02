Investigan el hallazgo del cadáver de un británico en la calle en Jávea

La Guardia Civil investiga el hallazgo este domingo del cadáver de un hombre de 50 años de edad de nacionalidad británica en una calle del municipio alicantino de Xàbia.

En concreto, sobre las 07.45 horas de este domingo, a través ... del Centro de Emergencias 112, se ha recibido un aviso alertando de este suceso, según ha informado la Benemérita.

MÁS INFORMACIÓN Piden cárcel para el violador de un discapacitado psíquico que le saludó al confundirle con otra persona Los agentes desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de este hombre, cuyo cuerpo no presentaba signos de violencia. El Equipo Territorial de la Policía Judicial de Calpe se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión