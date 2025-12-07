Investigan el apuñalamiento grave de un hombre auxiliado en la calle en Valencia

La Policía Nacional investiga un apuñalamiento grave de un hombre de madrugada en este domingo en el antiguo cauce del río Turia en Valencia, auxiliado por un transeúnte que lo oyó pedir socorro, tendido en el suelo y con heridas ... ensangrentadas en el pecho.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso por la emergencia sanitaria se produjo sobre las cuatro de la mañana en el tramo tres de este corredor. Se movilizó una unidad del SAMU cuyo equipo médico atendió a un hombre, de edad desconocida, por varias heridas por arma blanca y que fue trasladado al Hospital General de Valencia.

Agentes del Grupo de Homicidios se han hecho cargo de las investigaciones del suceso, tal como ha avanzado Las Provincias y han confirmado fuentes policiales.

MÁS INFORMACIÓN Detienen en Madrid al ladrón que robó la bici de 20.000 euros del piloto de MotoGP Jorge Martín en Cheste

En este caso, fue ese testigo quien alertó a la Policía y explicó que mientras paseaba por el viejo cauce del río se encontró a este hombre consciente, pero visiblemente herido.

Iba indocumentado, fue asistido por sanitarios y trasladado con urgencia al hospital para recibir atención. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Científica para examinar la zona y recabar pruebas que ayuden a la investigación, de la que se ha hecho cargo el grupo de Homicidios.