Suscribete a
ABC Premium

Investigan el apuñalamiento grave de un hombre auxiliado en la calle en Valencia

Un transeúnte vio a la víctima tendida en el suelo con heridas sangrantes en el pecho y pidiendo socorro en el antiguo cauce del Turia de noche

Le vende la casa a otro por encargo mientras estaba fuera y con los 200.000 euros se compra una y la reforma

Una agente de la Policía Nacional
Una agente de la Policía Nacional JUAN CARLOS SOLER

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional investiga un apuñalamiento grave de un hombre de madrugada en este domingo en el antiguo cauce del río Turia en Valencia, auxiliado por un transeúnte que lo oyó pedir socorro, tendido en el suelo y con heridas ... ensangrentadas en el pecho.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app