Detienen en Madrid al ladrón que robó la bici de 20.000 euros del piloto de Moto GP Jorge Martín en Cheste

El arrestado es un presidiario en permiso penitenciario al que se atribuyen otros hurtos y fue identificado gracias a cámaras en una gasolinera

El piloto de Moto GP Jorge Martín
El piloto de Moto GP Jorge Martín AFP

ABC

Valencia

La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un ladrón de 44 años de edad que había robado la bicicleta del piloto de Moto GP Jorge Martín durante el Gran Premio de Motociclismo en el Circuito Ricardo-Tormo de Cheste ... (Valencia), valorada en unos 20.000 euros. Además, también había cometido otros hurtos, incluso el de un vehículo a motor de un concesionario.

