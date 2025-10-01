Ángel Urbina y José Antonio Berenguer, al tomar el relevo al frente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja

El ingeniero burgalés Ángel Urbina recibe este año el título de 'Alicantino de Adopción' El especialista reside en Elche y ha estado muy vinculado al sector agrícola e hídrico del territorio en pro de la defensa de los trasvases y planes hidrológicos Ha obtenido diversos reconocimientos a lo largo de su trayectoria por su labor como experto de agua, regadío y abastecimiento

El ingeniero Ángel Urbina Olarte, natural de Miranda de Ebro, (Burgos), se convertirá este domingo en el 'Alicantino de Adopción de 2025', un título honorífico que concede anualmente la Diputación de Alicante a personas que, no siendo nacidas en la provincia, han desempeñado su actividad profesional y su vida personal en ella.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, será el encargado de presidir este acto que se celebrará el próximo 5 de octubre en el Salón el Plenos del Palacio Provincial con la participación de las Casas Regionales.

Burgalés de Miranda de Ebro, Urbina reside en Elche desde 1969, donde ha trabajado en el sector metalúrgico y ha estado vinculado a la sociedad ilicitana a través del Misteri d'Elx, la Venida de la Virgen, el Elche Club de Fútbol, así como al ámbito educativo, agrícola e hídrico.

Desde que se aprobó la Ley de Aguas en 1985, su implicación en los Planes Hidrológicos del Segura, del Júcar y del Ebro ha permanecido constante, puesto que su ilusión siempre ha sido traer agua a Elche y al resto de la provincia de Alicante. Ha ostentado cargos en Riegos de Levante, en Elche, y en el Sindicato del Tajo Segura, en Murcia, ocupándose de su desarrollo y proyección.

Actor en el Memorándum del Tajo Segura y en sus reglas de explotación, junto a su actual cargo, ha sido presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, del Alacantí y del Consorcio de Aguas de La Marina Baixa, con el Convenio de 2023 y las Reglas de Explotación de 2024. Su objetivo se ha centrado en hacer posible un trasvase Júcar-Vinalopó.

Ha obtenido diferentes reconocimientos del Ayuntamiento de Elche, Onda Cero, Universidad Miguel Hernández y Sindicato de Jóvenes Agricultores, además de recibir el Dátil D'Or de la Asociación de Informadores de Elche.

Actualmente en activo, Ángel Urbina Olarte continúa su compromiso para traer agua de calidad a la provincia a un precio asequible. Además, sigue desempeñando responsabilidades en entidades relacionadas con el agua del ámbito provincial, autonómico y nacional.

Este reconocimiento, que entrega la institución desde hace más de veinte años, tiene como principal objetivo destacar y agradecer la vinculación, trayectoria y defensa de la provincia de personas que no han nacido en ella pero que residen aquí

El evento, amenizado por el Grupo de Tambores de la Asociación Hellineros, arrancará con la recepción de las Casas Regionales. Tras la bienvenida, se procederá al acto de investidura del 'Alicantino de Adopción' y, posteriormente, tendrá lugar el desfile folclórico desde la plaza del Mar, por la Explanada, hasta el auditorio de la Concha.