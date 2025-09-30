Fallece a los 75 años Javier Cabo, referente del sindicalismo en Alicante

Uno de los nombres propios de la historia de la actividad sindical en Alicante, Javier Cabo, ha fallecido este martes a los 75 años de edad por la enfermedad que sufría desde hace dos décadas, la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), ante la que nunca se rindió y mantuvo su espíritu reivindicativo y participativo.

«Desde UGT trasladamos toda nuestra fuerza a la familia del que fuera secretario general de UGT L´Alacantí-La Marina, Javier Cabo», han difundido en redes desde la organización en que vivió su trayectoria en la lucha social desde 1973.

«Gran persona y gran referente en el sindicalismo alicantino», le han retratado sus compañeros, en este mensaje en Internet.

Cabo luchó por los derechos laborales y la unidad sindical junto a Comisiones Obreras, entre 1994 y 2004, codo con codo con José de la Casa (CCOO). Ambos recibieron en 2020 el honor de ser reconocidos como Hijo Predilecto de Alicante en un Pleno del Ayuntamiento, De la Casa a título póstumo.

A pesar de que la ELA lo dejó en silla de ruedas, continuó implicado en causas sociales y mostró su talante combativo en defensa de las libertades.