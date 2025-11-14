Suscribete a
La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visita este fin de semana Benetússer

La imagen será recibida por alumnos, autoridades y miembros de la cofradía, que realizarán un acto de bienvenida a la patrona

Imagen de archivo de la Virgen de los Desamparados en su visita a un pueblo de Valencia
ABC

Valencia

La imagen peregrina de la Mare de Déu visitará el próximo fin de semana la localidad de Benetússer, con motivo del centenario de la Cofradía de la Virgen de los Desamparados de la localidad.

La entidad, que ha organizado esta visita junto a ... la parroquia Nuestra Señora del Socorro y el ayuntamiento de la localidad, anima a todos los devotos a participar de «unos días muy especiales y emotivos, con la celebración de una procesión extraordinaria e histórica, que contará con la participación por primera vez, de cofradías pertenecientes a municipios cercanos, recuperados del barro de la dana y unidos en comunión», aseguran.

