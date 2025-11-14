La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visita este fin de semana Benetússer

La imagen peregrina de la Mare de Déu visitará el próximo fin de semana la localidad de Benetússer, con motivo del centenario de la Cofradía de la Virgen de los Desamparados de la localidad.

La entidad, que ha organizado esta visita junto a ... la parroquia Nuestra Señora del Socorro y el ayuntamiento de la localidad, anima a todos los devotos a participar de «unos días muy especiales y emotivos, con la celebración de una procesión extraordinaria e histórica, que contará con la participación por primera vez, de cofradías pertenecientes a municipios cercanos, recuperados del barro de la dana y unidos en comunión», aseguran.

La imagen será recibida el viernes, a las 16 horas, en el colegio parroquial Nuestra Señora del Socorro, donde alumnos, autoridades y miembros de la cofradía realizarán un acto de bienvenida a la patrona. A continuación será trasladada a la Residencia Municipal de Mayores y a las 19 horas, la parroquia acogerá una misa en su honor.

El tren que se detuvo con la dana: la línea C-3 de Cercanías sigue sin fecha de reapertura total un año después Alba Pérez Espada A partir de las 22 horas, dará comienzo una vigilia de oración con los jóvenes de la localidad, en el mismo templo de Nuestra Señora del Socorro. El sábado, la imagen de la patrona visitará el Cementerio Municipal, donde presidirá el rezo de un Rosario. También recibirá el homenaje de los comerciantes a su paso por el Mercado Municipal y terminará su recorrido en la plaza del Ayuntamiento, donde quedará expuesta para la veneración de entidades, cofradías y comisiones falleras. A las 13 horas la imagen visitará el Patronato de Enseñanza Nuestra Señora del Socorro y a las 17 horas el templo acogerá una misa solemne. La procesión tendrá lugar a las 18 horas desde el templo, la Mare de Déu recorrerá las calles de la localidad acompañada por miembros de la Cofradía de la Virgen de los Desamparados de Benetússer, así como representantes de las cofradías de otros municipios afectados por la dana. El domingo, último día de la visita, el templo acogerá el ofrecimiento de niños ante la imagen de la patrona y, a las 12 horas, se celebrará una misa de campaña presidida por el obispo auxiliar de Valencia monseñor Arturo Javier García.

