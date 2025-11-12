Suscribete a
Escucha las noticias de este miércoles 12 de noviembre

El tren que se detuvo con la dana: la línea C-3 de Cercanías sigue sin fecha de reapertura total un año después

Los municipios afectados reclaman información sobre los plazos y soluciones estables para los desplazamientos diarios de Valencia a Utiel

El Ministerio ha puesto en servicio diez nuevos kilómetros entre Aldaia y el apeadero del circuito Ricardo Tormo con motivo del Gran Premio de MotoGP de Cheste

El Centro de Arte Hortensia Herrero estrena sus exposiciones temporales con Anselm Kiefer y su mirada al paisaje

Imagen de la línea C-3 de Cercanías Valencia tras el paso de la dana
ABC
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

La línea C-3 de Cercanías continúa siendo la pieza que falta para recuperar por completo el servicio ferroviario en la provincia de Valencia tras la fatídica dana del 29 de octubre, que arrasó gran parte de la infraestructura. Tras ser la más ... dañada por la riada, la vía que transcurre desde la estación Valencia-Nord hasta Utiel, es la única que sigue sin una fecha establecida para su reapertura.

