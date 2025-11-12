El tren que se detuvo con la dana: la línea C-3 de Cercanías sigue sin fecha de reapertura total un año después

La línea C-3 de Cercanías continúa siendo la pieza que falta para recuperar por completo el servicio ferroviario en la provincia de Valencia tras la fatídica dana del 29 de octubre, que arrasó gran parte de la infraestructura. Tras ser la más ... dañada por la riada, la vía que transcurre desde la estación Valencia-Nord hasta Utiel, es la única que sigue sin una fecha establecida para su reapertura.

A pesar del malestar existente por los usuarios de la línea, la C-3 ha dado pequeños pasos hacia su recuperación durante la última semana. El pasado 6 de noviembre, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció que, con motivo del Gran Premio de MotoGP de Cheste, se habían puesto en servicio diez nuevos kilómetros entre Aldaia y el apeadero del circuito Ricardo Tormo, en los que ya se habían completado las obras, con objetivo de facilitar el acceso de los aficionados al evento deportivo que se celebra el 14, 15 y 16 de noviembre.

También, esta semana la línea C-3 de Cercanías ha reabierto la parada de Loriguilla, la siguiente estación en el trazado después de Aldaia. Se trata del primer avance significativo en casi un año, después de que el pasado 12 de diciembre se restableciera la circulación entre Valencia y Aldaia tras los daños provocados por las inundaciones. Desde entonces, no se había producido ninguna novedad en la recuperación del servicio.

Con la puesta en funcionamiento de Loriguilla, el tramo operativo se amplía ligeramente, pero la línea continúa sin estar completamente reconstruida y el servicio sigue interrumpido hasta Utiel. Así lo denuncia el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, quien ha trasladado a ABC su preocupación por las consecuencias que está teniendo para la comarca el prolongado cierre de la línea C-3 de Cercanías, afectada por la dana desde hace más de un año.

Según explica Ricardo Gabaldón, la situación ha empeorado un servicio que ya arrastraba importantes problemas: «Está afectando de una manera muy negativa a la población. Además, se trata de una línea que tradicionalmente ya era casi tercermundista, que tardaba dos horas en recorrer 75 kilómetros de Valencia a Utiel», señala.

Así, el alcalde critica que la alternativa actual con autobuses lanzadera no está resultando efectiva. «Aún funcionan peor, porque tienen retrasos y van cambiando los sitios para cogerlos. El descontento es general«, afirma, a la vez que subraya que el servicio ferroviario era muy utilizado no solo por vecinos de Utiel, sino también por trabajadores y estudiantes de municipios cercanos.

El nuevo corredor de autobús CV-106, que comenzó a operar en enero, mantendrá el servicio durante los próximos 10 años, incluso si se restablece el servicio de Cercanías, debido a la alta demanda de transporte en esta zona.

Respecto a los plazos de reapertura, Gabaldón asegura que la falta de información es otro motivo de malestar: «Ha pasado un año y no tenemos noticias, estamos muy descontentos porque la reconstrucción va muy despacio». Además, reivindica aprovechar esta situación para modernizar la infraestructura, dado que «Valencia-Utiel no puede tardar dos horas en pleno siglo XXI, somos una comarca de interior que necesita un medio de transporte digno», insiste.

Cabe recordar que tras la dana, el ministro Óscar Puente comunicó que iba a aprovechar la reconstrucción de la línea C-3 para su electrificación y para la construcción de una doble vía. No obstante, un año después, el Ministerio sigue estudiándolo.

El pulso entre el Gobierno central y la Generalitat

Mientras el Ministerio de Transportes recalca el «esfuerzo» del Gobierno central para ejecutar la renovación integral de esta línea ferroviaria en un «tiempo récord de apenas un año», la Generalitat denuncia que esta recuperación parcial con motivo del evento se realiza «tarde y mal».

«No se puede vender como un éxito una reconstrucción ferroviaria tardía, ya que únicamente se recuperan dos paradas y una decena siguen sin estar operativas causando un fuerte agravio a los vecinos de Chiva, Buñol o Utiel», denunció el vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus Martínez Mus con motivo del anuncio de la reapertura parcial de la línea

Trabajos en marcha en la línea C-3

No obstante, desde el Ministerio insisten en que, a través de Adif, siguen trabajando «desde el primer momento en el que sucedió la tragedia para volver a poner en funcionamiento lo antes posible esta línea de Cercanías, reponiendo por completo sus 80 km de vía hasta Utiel».

Asimismo, indican que el Ministerio continúa trabajando en la reposición del resto de las infraestructuras dañadas en esta línea y «sigue realizando grandes esfuerzos técnicos y humanos, destinando todos los medios posibles para la ejecución de las laboriosas y complejas operaciones de reposición de las estructuras, de la plataforma ferroviaria y del conjunto de sistemas que fueron arrasados».

De los trabajos que se están realizando, destaca la reconstrucción de tres viaductos: los de Barranco Grande (55 m de longitud), Cheste I (100 m) y Cheste II (76 m). Estos dos últimos salvan el cruce con la Rambla de Cheste.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa. Ni los vecinos ni los alcaldes de los municipios afectados saben aún cuándo podrán ver finalizadas las obras de la línea C-3, pese a que el Ministerio insiste en mantener un tono optimista. La única realidad tangible es que los cerca de ocho millones de viajeros anuales estimados de la zona siguen sin una respuesta clara y sin una alternativa que cubra sus necesidades.