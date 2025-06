Gabriel, el hostelero alicantino que ha muerto por rabia tras el mordisco de un perro en África

El pueblo de Agres, en Alicante, trata de reponerse del duro golpe que ha supuesto el fallecimiento de uno de sus hosteleros y vecinos más queridos. Un hombre de 44 años, Gabriel, estimado por sus habitantes y reconocido por sus labores humanitarias. Casado y con un hijo. Nació en Alcoy y su muerte ha conmocionado a toda la Comunidad Valenciana y al resto de España por tratarse del primer caso de rabia en el país desde hace décadas.

El fallecido viajó a Etiopía junto a una ONG el pasado mes de julio de 2024. Allí, sufrió la mordedura de un perro y no estaba vacunado frente a la rabia. Se curó la herida con agua y jabón, regresó a España y durante todo este tiempo sufrió diferentes síntomas, pero no se agravaron hasta hace unos veinte días.

Las pruebas analíticas realizadas en el Centro Nacional de Microbiología el pasado 29 de mayo arrojaron un resultado positivo e ingresó en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, donde le suministraron inmunoglobulina antirrábica. El hostelero de profesión empeoró y acabó siendo traslado al Hospital Universitario La Fe de Valencia, referencia nacional en este tipo de enfermedades.

En un pueblo tan pequeño como Agres, con cerca de 600 habitantes, todos se conocen y las noticias vuelan. De hecho, el restaurante Barxeta anunció hace seis días en su apartado de información de Google que cerraba por «urgencia médica».

Finalmente, este viernes el paciente aislado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fe de Valencia falleció. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la población defendiendo que la enfermedad está erradicada en España y que solo se transmite por mordeduras de animales infectados en países donde no está controlada y excepcionalmente por gotas de saliva o alguna úlcera conjuntiva.

No obstante, sí recalcó la importancia de que las personas que viajen al extranjero o vayan a tener acciones de riesgo con animales se vacunen. «Si reciben alguna mordedura de algún animal fuera de España en un país donde no esté tan avanzado sanitariamente como nosotros, independientemente de la evolución de la herida, que vayan a su médico de equipo de atención primaria», señaló.

Conforme informó este periódico, el mordisco del can fue en la pierna derecha y al comienzo mostró una evolución positiva, lo que le llevó a no requerir asistencia sanitaria a su regreso a España. Por otro lado, según confirmaron fuentes del Ministerio de Sanidad, sus dos allegados, su mujer y su hijo, recibieron esta semana la vacuna antirrábica e inmunoglobulina.

De acuerdos con los datos que ofrece el Ejecutivo, desde 1978 España tiene el estatus de «libre de rabia» de la Organización Mundial de Sanidad Animal, por lo que se trata del primer caso desde entonces, aunque en este tiempo se han detectado algunas introducciones de animales rábicos esporádicamente procedente de países o territorios endémicos.

La última fue hace trece años pero en todo este periplo no se ha registrado transmisión alguna asociada a estos animales. No obstante, Sanidad no descarta la detección casos de rabia en personas a su regreso a España desde países o territorios en los que circule el virus de la rabia si han estado expuestos a animales potencialmente infectivos.

«Estos casos no representan riesgo para la población en general, pero se debe hacer un seguimiento a sus contactos cercanos y evaluar el tipo de contacto que hayan podido tener para valorar la administración de vacuna antirrábica o inmunoglobiulina», según el Plan de contingencia para el control de la rabia terrestre en animales en cautividad y silvestres en España.