Una mesa de 17 se va sin pagar 400 euros de cuenta y encima deja una mala reseña al restaurante

«No hagáis caso a las reseñas: sitio, comida y servicio pésimo. Uno de los peores a los que he ido». Puede parecer una reseña negativa más de las que suelen enfrentarse a diario los bares y restaurantes españoles pero, en este caso, duele todavía más. Según ha publicado el influencer valenciano 'Soy Camarero', la escribió un grupo de 17 personas después de irse sin pagar de un establecimiento hostelero.

Así lo denuncia en sus redes sociales el popular creador de contenido Jesús Soriano, primer indignado con la acción de estos clientes contra un restaurante. «Hacen un simpa y encima ponen una mala reseña. Espero que pronto se resuelva y no tengan que pasar por algo así de nuevo», ha afirmado en su post.

En el mismo, da cuenta de la contestación del hostelero a los clientes que hicieron el presunto 'simpa', en la que desgrana diferentes detalles del conflicto. En primer lugar, les da las gracias por darle la oportunidad de responde públicamente a sus actos: «Os habéis ido sin abonar la cuenta, 17 personas, de uno en uno habéis ido desapareciendo».

La cuenta, según se puede comprobar en otra imagen, asciende a 402,80 euros, en la que aparecen diferentes raciones de bravas, sepia, ensaladas, calamares, torrijas de sardina, queso, entrecot, solomillo, pan y múltiples refrescos, cervezas y agua.

Relata el gerente que los comensales, tras pedir los postres y servirlos en la mesa, dijeron que no los querían. Además, cuenta que uno de ellos trató de abonar su parte pero «no quería pagar el entrecot porque no estaba bueno». «Ni la grasa habéis dejado, así que lo cobramos, entonces decidió que no iba a pagar nada», lamenta.

Por último, explica que la cuenta, al ser superior de 350 euros, la denuncia ya no sería por hurto sino por robo, a lo que recuerda que tiene cámaras de seguridad y que va a proceder a acudir a comisaría y compartir lo sucedido en redes sociales. «Si os apetece venir a abonar, estaremos encantadas, por lo contrario, estamos en contacto para los siguientes pasos», concluye la respuesta a la reseña.

Hacen un SIMPA y encima ponen una mala reseña😡 espero que pronto se resuelva y no tengáis que pasar por algo así de nuevo. pic.twitter.com/qApWTheQOI — Soy Camarero (@soycamarero) June 7, 2025

En paralelo, al tener uno de los teléfonos móviles de los clientes con el que se realizó la reserva, también les han advertido por WhatsApp para que acudan a pagar la cuenta esperando que «todo haya sido un malentendido». Algo que no comparten los seguidores de 'Soy Camarero'. De hecho matizan que la diferencia entre hurto y robo no está en la cantidad sino en cómo se produce el delito si se ha usado fuerza o violencia.

«17 personas salen a 23 euros cada una, no es nada caro con todo lo que han tomado. Los restaurantes tendrán que tomar medidas que no les gustarán a la clientela como cobrar un depósito por anticipado cuando los comensales pasen de cinco personas o las cuentas vayan a ser muy elevadas», opina otro seguidor.