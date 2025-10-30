Hallan dos ánforas romanas en las oficinas de una empresa de calzado de Santa Pola

El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana ha recuperado en Santa Pola y Elche tres ánforas romanas, el fragmento de otra y restos arqueológicos procedentes de yacimientos subacuáticos en dos operaciones ... realizadas el pasado mes de septiembre. Dos de las piezas estaban en las oficinas de una empresa de calzado y la otra, en una finca rural.

La primera de estas intervenciones la efectuaron el 12 de septiembre los agentes adscritos al Grupo de Patrimonio Histórico con sede en Alicante. Dentro de sus labores operativas de protección del patrimonio cultural, localizaron en esta compañía de Santa Pola los dos primeros recipientes con desperfectos y un cuello del mismo tipo de vasija, así como otro cerámico de la época medieval con restos marinos, además de un coral fosilizado.

Tras identificar a la persona que las tenía, se intervinieron estas piezas y se trasladaron al Museo Arqueológico de Santa Pola, donde quedaron depositadas al tratarse de bienes de dominio público, para su inspección por parte de personal técnico de Patrimonio del Servicio Territorial de Cultura de Alicante, departamento perteneciente a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

La segunda de las actuaciones se inició el pasado 25 de septiembre, cuando el Grupo de Medio Ambiente de la Policía Local de Elche solicitó colaboración al Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat en Alicante ante el descubrimiento de un ánfora antigua en una finca rural de la partida de Torrellano.

Miembros del Grupo de Patrimonio de la unidad adscrita, junto con la Policía Local de Elche, se desplazaron hasta el lugar donde se encontraba la pieza, que data también del periodo romano, y que, por los restos de incrustaciones marinas, se estima que también proceda de un yacimiento subacuático.

Tras intervenir el ánfora, se levantó la correspondiente acta, los policías del Grupo de Patrimonio procedieron a su traslado al Museo Arqueológico de Elche (MAHE), donde quedó en depósito a disposición de personal técnico del Servicio Territorial de Cultura de Alicante.