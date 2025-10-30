Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La militancia de Junts avala romper con el PSOE con el 86,98% de los votos

Hallan dos ánforas romanas en las oficinas de una empresa de calzado de Santa Pola

La Policía Autonómica ha intervenido las dos piezas y otra localizada en una finca rural, todas procedentes de yacimientos subacuáticos

Johnny Depp dona 65.000 euros para volver a abrir una escuela musical devastada por la dana

Las ánforas recuperadas tras la investigación de la Policía Autonómica de la Generalitat Valenciana
Las ánforas recuperadas tras la investigación de la Policía Autonómica de la Generalitat Valenciana ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana ha recuperado en Santa Pola y Elche tres ánforas romanas, el fragmento de otra y restos arqueológicos procedentes de yacimientos subacuáticos en dos operaciones ... realizadas el pasado mes de septiembre. Dos de las piezas estaban en las oficinas de una empresa de calzado y la otra, en una finca rural.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app