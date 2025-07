La 'guerra de las sombrillas' que libra Cullera: multas de hasta 750 euros por reservar sitio en la playa

A las puertas de la temporada estival, el Ayuntamiento de la localidad valenciana de Cullera ha lanzado una campaña titulada '¡No la dejes sola!' para concienciar a los usuarios de sus playas sobre la prohibición, según reza la ordenanza municipal, de «dejar instalados parasoles o sombrillas totalmente diáfanos en sus laterales, así como sillas, mesas u otros complementos, siempre que no se encuentren presentes sus propietarios, con la finalidad de tener reservado un lugar en la playa».

El anuncio, que ha sido difundido a través de cartelería y mensajes en redes sociales, ha querido hacer hincapié en que «la playa es de todos» y pretende evitar imágenes como las de «carreras» y «guerras» de sombrillas que han tenido lugar durante otros veranos y que muchas veces se han viralizado en Facebook o, ahora, en TikTok.

En este sentido, el consistorio de la localidad ha remarcado que, durante los meses de julio y agosto, los operarios de las playas estarán ojo avizor para requisar las pertenencias que estén ocupando un sitio sin ser utilizadas, las cuales deberán ser recogidas por sus propietarios en la central de la Policía Local. Al tratarse de una infracción tipificada como leve, la sanción prevista para quien incumpla la normativa oscila entre los 300 y los 750 euros.

Y si bien hay una aparente unanimidad en la buena acogida de esta medida por parte de los cullerenses, como muestra una usuaria de Facebook en un comentario a la publicación del ayuntamiento («¡Me parece estupendo! Yo me he tirado un verano entero usando la sombra de esas sombrillas huérfanas y, cuando me iba de la playa, el dueño aún no había llegado»), el escepticismo va ganando enteros como el estado de ánimo dominante al respecto.

Apenados, otros usuarios alegan que «de poco sirven las ordenanzas si no se hacen cumplir. Desde las 9 de la mañana cualquiera que se acerque a la playa las puede ver. Nunca en veinte años que estoy aquí he visto quitar sombrillas y sillas» o «cada año dicen lo mismo, pero no hacen nada, ni sanciones, ni retirada de sillas, etc. Muchas disposiciones municipales pero luego no las aplican».