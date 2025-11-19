Suscribete a
ABC Premium

La Fiscalía abre diligencias contra el obispo Munilla por defender las «terapias de conversión sexual»

El prelado de Orihuela-Alicante no ve recorrido judicial a una denuncia particular y justifica que «la Iglesia puede acompañar a homosexuales a vivir en castidad»

Investigan a un alcalde socialista castellonense por posible delito electoral con la captación de votos

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, durante una ceremonia
El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, durante una ceremonia JUAN CARLOS SOLER

ABC

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación preprocesal contra el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, a raíz de una denuncia en la que se considera que varias intervenciones públicas suyas sobre las llamadas «terapias de conversión sexual ... » pueden ser constitutivas de un delito de odio. El prelado se defiende y reafirma en que «la Iglesia puede acompañar a homosexuales para vivir en castidad».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app