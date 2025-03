La Fiscalía abre diligencias contra el exportavoz de Vox en Valencia por presuntas irregularidades en contratos públicos

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias contra el exsegundo teniente de alcalde y exportavoz municipal de Vox Juanma Badenas por presuntas irregularidades en contratos de la fundación de empleo Valencia Activa, vinculados a la firma Instituto Imedes. En su escrito, fechado el pasado 12 de marzo, señala que los hechos denunciados «podrían ser constitutivos de supuestos delitos de prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental».

Así lo ha acordado el ministerio público tras las denuncias que presentaron Compromís y PSPV-PSOE los pasados 28 de febrero y 4 de marzo, respectivamente, aportando audios y documentación que hacían referencia a la posible manipulación de contratos públicos y el «espionaje» a grupos políticos municipales desde la fundación que dependía de Badenas al ser entonces el edil de Empleo. Vox le inhabilitó por la adjudicación de unos contratos, por lo que actualmente está fuera del equipo de gobierno aunque se mantiene como concejal no adscrito.

De acuerdo con su valoración, la Fiscalía ha decidido practicar «cuantas actuaciones sean necesarias» para determinar los hechos denunciados, «sin perjuicio de que a lo largo de la investigación las diligencias puedan ser asumidas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la criminalidad organizada».

Desde Compromís, su portavoz, Papi Robles, ha advertido que «no solo estamos ante una situación de ingobernabilidad, también de presunta corrupción y oscuridad», por lo que ha lamentado que la alcaldesa, Mª José Catalá (PP), «se ha negado a hacer una comisión de investigación» al respecto como pidió su grupo en el pleno municipal de este mes. El portavoz socialista Borja Sanjuán ha señalado que los delitos que se investigan son «muy graves» y «podrían apuntar a prácticas corruptas que tenían la intención de perseguir a rivales políticos de anteriores gestores de la Valencia Activa», entre los que ha indicado que se encuentra él.

En paralelo, la alcaldesa Catalá ha anunciado este jueves que está «valorando y trabajando en una posible modificación de la estructura del Ayuntamiento», tras pasar Juanma Badenas y Cecilia Herrero del grupo municipal de Vox a ser concejales no adscritos. En cualquier caso, ha remarcado que «todos los escenarios están abiertos» y ha instado a los ediles tránsfugas a «entenderse con su exformación de alguna manera» para evitar «esta situación» en el gobierno municipal que comparten PP y Vox.

«Toda crisis o toda situación que sea como la que está viviendo mi socio de gobierno requiere de una reflexión sobre una posible remodelación», ha argumentado la primera edil 'popular'. «Efectivamente, en los próximos días es probable que se produzca una remodelación del gobierno», ha aseverado, para añadir que quiere «pensar que en los próximos días» Vox «va a resolver los problemas o las situaciones que tiene entre los miembros del grupo municipal y los que ya no son miembros pero lo eran hasta hace nada». A su juicio, eso permitirá «estabilidad» en el gobierno bipartito.

Cuestionada por si los ediles no adscritos pueden tener competencias dentro del gobierno, la primera edil ha indicado que «hay distintas sentencias» al respecto y que «lo que se considera legalmente es que no pueden modificar su situación respecto de la situación anterior a la que tenían antes de salir de su grupo municipal». «No obstante, todos los escenarios están abiertos», ha subrayado.

En cuanto a si Badenas podría volver a tener competencias dentro del gobierno, ha explicado que es algo que están analizando con los secretarios municipales y con la asesoría jurídica. «Pero a mí lo que me gustaría es que los dos concejales no adscritos de alguna manera pudieran entenderse con su formación y no se produjera esta situación», ha expuesto.