El festival para elegir la mejor tortilla vuelve a Valencia por el puente del 9 de Octubre: ubicación, horarios y precio

Tras el éxito de su primera edición, The Best Tortilla vuelve a los Jardines de Viveros de Valencia del 8 al 12 de octubre. El evento, convertido ya en el mayor concurso de tortillas del país, reunirá a algunos de los locales y cocineros más reconocidos del panorama nacional para celebrar, una vez más, el plato más emblemático de nuestra gastronomía.

En esta edición, el público volverá a tener el papel protagonista: será el encargado de elegir la mejor tortilla y la tortilla más vendida, con la posibilidad de decidir también entre el eterno debate: con cebolla o sin cebolla. La propuesta vuelve a contar una vez más con el apoyo de Mahou, que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a la mejor gastronomía y a la cultura cervecera.

La cita contará con la participación de locales y proyectos gastronómicos procedentes de toda España, entre ellos Grupo Gastro Trinquet (Valencia), David Gelicook (Lleida), Amatxi (País Vasco), Cocina Derecho (Zamora), Gastrorgasmico (Valencia), Adicto y Adicta (Valencia), Tortilla Zabaleta (País Vasco), Pichurrita (Valencia), Sibarita (Valencia), TortillersXX (Sevilla), Timoteo (Valencia), La Lateria (Elche) y La Melosa (Valencia).

Durante cinco días, el público podrá degustar versiones que incluyen ingredientes como sobrasada, queso de cabra, longaniza, trufa o carrillera. El festival incorporará también foodtrucks con oferta variada y la participación especial de Roro, la reconocida influencer gastronómica, que presentará sus tartas de queso de la marca Anhelo. Además, el programa incluirá actuaciones en directo de grupos emergentes como Avenida, Ramito Records y Lola Vila, entre otros artistas que completarán la experiencia con música y ambiente festivo.

Las mejores tortillas, en Valencia

En su primera edición, celebrada también en Valencia, The Best Tortilla sirvió más de 100.000 pinchos y cocinó más de 10 toneladas de patata, cifras que reflejan la magnitud y el entusiasmo del público por esta cita que une gastronomía, cultura y diversión. Este año, la organización espera superar la participación y consolidar el evento como una referencia dentro del calendario gastronómico nacional.

Los pinchos ya pueden reservarse a través de la web oficial thebestortilla.com, e incluyen de forma gratuita el acceso prioritario al recinto, que permitirá disfrutar del evento con mayor comodidad y sin esperas.