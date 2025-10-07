La Aemet lanza un aviso especial por «lluvias muy fuertes» y posibles inundaciones en España: zonas más afectadas por la dana Alice

España se prepara para unas jornadas potencialmente peligrosas por «lluvias muy fuertes y persistentes» que aterrizan en nuestro país a partir de este miércoles 8 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de lanzar un aviso especial por la ... llegada de la dana Alice, la primera de gran impacto de la temporada, que dejará una «situación de inestabilidad prolongada» en el tercio oriental peninsular y Baleares.

Según avanza el organismo en un comunicado de última hora, el paso de «una vaguada atlántica con una masa fría» por el oeste peninsular irá conformando «varios vórtices en su seno» a lo largo de esta semana, dando lugar a este nuevo temporal. Aunque en el norte se impondrá un potente anticiclón durante estas jornadas, esto permitirá un «flujo del este y nordeste» que traerá humedad a varias zonas del Mediterráneo.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Lluvias muy fuertes y persistentes en el tercio oriental peninsular y Baleares.



Situación de inestabilidad prolongada, en la que entra en juego la dana Alice.



¡Precaución! ¡Puede haber inundaciones y crecidas repentinas!



+ info 👉https://t.co/48Lsr8R9TN pic.twitter.com/axd1zPCx2Q — AEMET (@AEMET_Esp) October 7, 2025

Según apunta la Aemet, los chubascos podrían ocasiones algunas inundaciones locales en zonas cercanas a arroyos y ramblas, así como posibles crecidas de ríos, por lo que «el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado». En puntos del litoral valenciano y alicantino, así como en Ibiza y Formentera, habrá avisos amarillos y naranjas activados por fuertes precipitaciones y tormentas.

Lluvias muy fuertes y posibles inundaciones en estas zonas de España por la dana Alice

Los efectos de la dana Alice comenzarán a notarse este miércoles 8 de octubre en España, dejando una semana marcada por «precipitaciones muy fuertes y persistentes». Se espera que este nuevo episodio afecte especialmente al tercio este peninsular y Baleares, aunque, como ya sucedió con el último frente de lluvias, Valencia y el norte de Alicante volverán a ser las zonas más afectadas.

Los primeros chubascos a últimas horas del día de mañana en Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana, aunque el jueves se irán extendiendo a puntos de Cataluña, Ibiza, Formentera, Murcia y Andalucía oriental. Según apunta la Aemet, los chubascos irán «acompañados de tormenta» e incluso alcanzarán «intensidad fuerte», especialmente en el entorno del cabo de la Nao.

La situación se prolongará también el viernes 10, a pesar de que las lluvias más intensas se concentrarán tan solo en el sureste peninsular. El cabo de la Nao y el municipio murciano de Cabo de Palos serán las zonas más afectadas por estas precipitaciones más fuertes, aunque no se descarta que puedan alcanzar el resto de Alborán y Baleares.

☔♾️ Lluvias más persistentes que torrenciales.

Lloverá seguramente durante muchas horas lo que puede dar lugar a importantes acumulados y eso mantiene alerta a nuestros expertos, pero no se espera una intensidad extrema.



💙 Estas lluvias serán, en general, beneficiosas.

🗞️… pic.twitter.com/nxAxky8ccF — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 7, 2025

De cara al fin de semana, España seguirá bajo el influjo de este temporal, que dejará inestabilidad en niveles medios y altos y vientos húmedos en la superficie. En el litoral alicantino y la desembocadura del Ebro estas lluvias seguirán siendo localmente fuertes, aunque seguirán llegando al interior de la Comunidad Valenciana, Aragón, este de Murcia y el archipiélago balear.

¿Cuándo dejará de llover? La Aemet ya pone fecha de fin a la dana Alice

Aunque la inestabilidad se mantendrá en algunos puntos de España durante el fin de semana, tanto sábado como domingo, se espera que el temporal comience a debilitarse entonces. La dana perderá intensidad el domingo, aunque se mantendrán las precipitaciones en Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, puntos de Andalucía, Murcia y Baleares.

Según apunta el organismo en su aviso especial, todo apunta a que las lluvias se mantendrán en España al menos hasta el próximo 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. Esta es la fecha que marca la Aemet por el momento, aunque apunta a que existe bastante incertidumbre en torno a lo que pueda suceder con su posición en las próximas horas, por lo que pide precaución y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.