Mercadona busca personal per a cobrir amb urgència vacants en centres de treball repartits per setanta ciutats espanyoles. Les més de quatre-centes noves ofertes de treball difoses per la companyia que presidix Juan Roig durant la setmana del 27 al 31 de maig busquen candidats per a la seua incorporació immediata amb sous que poden arribar fins als 25.158 euros bruts anuals (1.797 euros al mes amb catorze pagues) per als treballs a jornada completa del personal base com els de supermercats, reponedors, repartidors o mossos de magatzem.

A diferència del que succeïx en la ciutat d'Eivissa, on la cadena de supermercats s'ha topat amb dificultats per a trobar aspirants per a optar a les seues ocupacions, el departament de Recursos Humans rep per norma general moltes sol·licituds per a cobrir els seus vacants.

Segons el rànquing Merco Talento del Monitor Español de Reputación Corporativa (Merco), Mercadona és la primera empresa del sector de la distribució amb major capacitat per a atraure i retindre talent. Mentrestant, l'Enquesta Adecco que es diu «Mejores Jefes y Empresas más felices para trabajar» també situa a la cadena valenciana com la primera en el seu sector en una classificació que lideren Inditex, Movistar i Repsol en la resta de categories.

El gros de les ofertes de treball difoses per Mercadona correspon a jornades completes amb contractes indefinits i sous que poden arribar fins als 1.800 euros mensuals. En este tipus de llocs - que corresponen a l'escala bàsica- l'empresa únicament requerix la titulació d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Així, la companyia busca personal per a cobrir cinquanta places de mossos de magatzem en el bloc logístic de Vitoria (Álava). Mercadona també precisa de mig centenar de conductors per a realitzar el repartiment de les comandes online des de la seua nova base en la localitat madrilenya de Getafe. Mercadona començarà a operar enguany amb el seu nou model de venda per internet i ja ha realitzat les primeres contractacions, que augmentaran a mesura que es consolide el sistema.

De fet, l'auge del comerç electrònic està propiciant que augmente la necessitat de repartidors. Mercadona oferix als conductors contractes fixos i sous des dels 1.329 euros mensuals. Esta setmana, al marge de les cinquanta vacants en Getafe, la companyia ha publicat ofertes d'ocupació per a places de repartidors en la també localitat madrilenya de San Sebastián de los Reyes; Coín (Málaga); Girona; Terrassa (Barcelona) ; i Éibar (Guipúzcoa).

Amb tot, la majoria d'ofertes d'ocupació de Mercadona es dirigixen a cobrir llocs per a les seccions dels més de 1.600 supermercats amb què compte en tota Espanya. Encara que la política laboral de l'empresa aposta com a norma general per la contractació estable –esta setmana oferix llocs fixos a Saragossa, Irún, Gernika, Mataró o Tudela–, Mercadona recorre a llocs temporals amb la mateixes condicions salarials per a cobrir necessitats en determinades campanyes de l'any per a la seua incorporació immediata, la qual cosa acurta sensiblement el procés de selecció de personal.

En este apartat, la companyia busca des d'esta setmana aspirants en localitats com Alacant; Elx; Altea; Orihuela; Santa Pola; Guardamar del Segura; Calp; Xàbia; Benitatxell; La Nucía; Orpesa del Mar; Albelló; Murcia; Las Torres de Cotillas; Molina de Segura; Conil de la Frontera; Conca; Santiago de Compostela; Tui; Betanzos; Oleiros; Culleredo; Cambre; i Nigrán.

Mercadona també precisa de temporal per a campanya en les ciutats de Maó; Ciutadella de Menorca; Campp de Criptana; Puertollano; Adra; Cuevas de Almanzor; Benavente; Soria; Medina de Pomar; Coria del Río; San Juan de Alnazfarache; Cáceres; Olivenza; Navalmoral de la Mata; Plasencia; Rute; Badajoz; Coria; Córdoba; Aguilar de la Frontera; Lucena; Fernán Núñez; Tenerife; Logroño, Tudela; Manlleu; Sant Safurní d'Anoia; i Vilafranca del Penedés.

Amb l'arribada de l'estiu, Mercadona també oferta ocupacions fixes per a personal de supermercat dirigits a estudiants de graus universitaris per a treballar durant tot l'any els caps de setmana amb sous de fins a 663 euros mensuals. En Ingenio (Gran Canària) , Tudela (Navarra) ; Rivas-Vaciamadrid (Madrid) ; San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) ; o Irun (Guipúzcoa) , hi ha vacants disponibles per a esta classe de llocs que l'empresa necessita cobrir immediatament.

A més, Mercadona ha oferit diferents llocs els seus blocs logístics de Villadangos del Páramo (León) y Sant Isidre (Alacant); en les seues oficines de Paterna (València); y Basauri (Vizcaya). Les ofertes d'ocupació es dirigixen també a personal per a tasques de manteniment -en eixe cas fa falta la titulació de Formació Professional- en localitats com Guadalajara o Miranda de Ebro (Burgos).

Així funciona el procés de selecció de personal

Per a consultar la totalitat d'ofertes de treball i sol·licitar alguna d'elles, els candidats han de remetre una sol·licitud del lloc desitjat al Departament de Recursos Humans de Mercadona a través del formulari que habilita l'empresa en la seua pàgina web, on actualitza el llistat de vacants. Els aspirants han d'inscriure's prèviament en la bossa d'ocupació. L'empresa contesta en tots els casos a les peticions per mitjà de l'enviament d'un correu electrònic.