EMT Valencia activa un sistema de pago pionero con viajes ilimitados por 21 euros al mes

Desde hoy entra en funcionamiento en Valencia un sistema de pago pionero en España en la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Se trata de un método de pago que permite pagar con una tarjeta de crédito al precio equivalente al del bonobús y que, por una cuota mensual de 21 euros, permite realizar viajes ilimitados durante todo el mes. Con este nuevo modelo, los viajeros no tendrán que preocuparse por comprobar cuántos trayectos les quedan ni por renovar su abono periódicamente.

Asimismo, la EMT de Valencia también ha lanzado su nueva página web con «un diseño más claro, navegación simplificada y una experiencia homogénea en ordenador y móvil». Además, se permite gestionar el sistema de pago MovimEMT con tarjeta.

En esta línea, el consistorio ha agregado que el lanzamiento llega en un momento «clave» para la digitalización del acceso al bus. A partir del 1 de octubre, MovimEMT se gestionará desde la zona de usuario: bastará con registrar una tarjeta bancaria -física o en el móvil o el reloj- para validar directamente a bordo con ella y «viajar siempre con la mejor tarifa posible».

De esta forma, el sistema aplica automáticamente el precio «más ventajoso» y establece un límite mensual. Cada trayecto tiene siempre el precio del bonobús (0,51 euros por viaje hasta el 31 de diciembre, con los descuentos subvencionados por el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) y existe un límite mensual: tras 41 viajes, el resto del mes es gratuito, sin importar la cantidad de validaciones adicionales que se realicen.

El nuevo modelo, «pionero» en España en el sector del transporte en autobús, garantiza también que cada cliente «pague siempre el mejor precio posible», ya que al final de cada jornada el sistema calcula automáticamente todos los viajes realizados, descuenta los transbordos gratuitos y «aplica la tarifa más ventajosa».

Otra novedad es que también pueden emitirse tarjetas de transporte tradicionales asociadas a la cuenta principal. Estas tarjetas se graban con un identificador seguro, un 'token', y facilitan que una persona pueda gestionar los viajes de su familia, o de cualquier grupo de personas, sin necesidad de recargas previas.

Se pueden solicitar en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de EMT acudiendo con el DNI de la persona que va a usar la tarjeta, ya que se trata de tarjetas personalizadas, y tienen un coste de cinco euros.

Nueva web

El portal «reorganiza y simplifica» la información -líneas, horarios, avisos de servicio, tarifas y atención a la ciudadanía- para que cualquier persona «encuentre lo que busca en menos pasos y con una lectura más cómoda», según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La nueva web nace sobre una base tecnológica actualizada que facilita la carga rápida de páginas, el contraste de textos y la legibilidad en pantallas pequeñas. El objetivo es que las personas usuarias localicen en pocos clics los horarios, esquemas de líneas o títulos de transporte, y puedan tomar decisiones de viaje con información «fiable y en tiempo real».

Además, como principal novedad se incorpora una zona de usuario registrado que centraliza gestiones digitales de forma segura. Desde ese espacio personal, la ciudadanía podrá asociar y administrar medios de pago y tarjetas de transporte vinculadas, consultar viajes y cargos, y activar o desactivar tarjetas cuando lo necesite, con controles diseñados para la protección del usuario.

Este entorno será el punto de acceso a las nuevas funcionalidades digitales que EMT irá desplegando a partir de ahora. El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha explicado que esta nueva web «no es solo un cambio estético, es un compromiso con una València más inclusiva y digital».

«Queremos que la ciudadanía tenga a un clic todo lo que necesita para moverse en autobús: más claridad, más rapidez y más accesibilidad. Así reforzamos nuestro objetivo de que el transporte público sea siempre la mejor opción para desplazarse por la ciudad», ha destacado.