Dos jóvenes violan a una mujer en una vivienda en ruinas de Paterna

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de los arrestados

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional ABC
David Maroto

Valencia

Dos jóvenes de 21 y 28 años, uno con antecedentes y en situación irregular en España, han sido detenidos por violar a una mujer en una vivienda abandonada y en ruinas en la localidad valenciana de Paterna. La autoridad judicial ha decretado prisión ... para ambos arrestados como presuntos autores de un delito de agresión sexual con penetración a una mujer.

