Dos jóvenes violan a una mujer en una vivienda en ruinas de Paterna

Dos jóvenes de 21 y 28 años, uno con antecedentes y en situación irregular en España, han sido detenidos por violar a una mujer en una vivienda abandonada y en ruinas en la localidad valenciana de Paterna. La autoridad judicial ha decretado prisión ... para ambos arrestados como presuntos autores de un delito de agresión sexual con penetración a una mujer.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 4 de noviembre sobre las ocho de la tarde, cuando los agentes fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 a una calle de Paterna, donde al parecer una mujer habría sido agredida sexualmente. Inmediatamente varias patrullas de Policía Nacional y Policía Local se trasladaron al lugar.

Una vez allí, los agentes encontraron a una mujer tendida en un banco, sollozando, la cual les manifestó que había sido agredida sexualmente por dos varones unos momentos antes. Ante tales hechos, solicitaron la presencia de personal sanitario para su posterior traslado a un centro hospitalario, activándose el protocolo de atención integral sanitaria y judicial a víctimas de agresiones sexuales.

Los agentes averiguaron que al parecer la mujer que se encontraba sentada en un parque cercano, habría accedido a una vivienda abandonada y en ruinas próxima para hacer sus necesidades tras sentirse indispuesta, momento en que dos hombres aprovecharon la oscuridad y el lugar poco transitado para entrar tras ella.

Una vez en el interior y tras obligarla a beber algún tipo de bebida alcohólica, uno la manoseó y sujetó por la cabeza mientras el otro la agredía sexualmente con penetración, saliendo ambos jóvenes huyendo tras la violación.

Ante los hechos ocurridos, se dio conocimiento a la UFAM de la Comisaría de Policía Nacional de Paterna, quien se hizo cargo de las investigaciones, pudiendo identificar y detener rápidamente a los dos presuntos agresores sexuales. Finamente los arrestados, uno con antecedentes y en situación irregular en España, han pasado a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión de ambos.