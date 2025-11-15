La Diputación de Alicante impulsa la implantación de GeoGIS para mejorar la gestión en los municipios y el servicio a la ciudadanía
La iniciativa forma parte del compromiso con la transformación digital, la sostenibilidad y la mejora continua del servicio público
La Diputación de Alicante ha aprobado un convenio marco para la modernización de la gestión municipal en la provincia, facilitando a los ayuntamientos que se adhieran la implantación de la plataforma GeoGIS, un Sistema de Información Geográfica desarrollado y ejecutado por Geonet Territorial.
Esta solución informática, implantada ya en algunos municipios alicantinos, es una herramienta que permite a los consistorios consultar y analizar la totalidad de datos espaciales y geográficos existentes en sus municipios con la finalización de mejorar la gestión de su territorio, la toma de decisiones y la prestación de servicios.
La vicepresidenta segunda, Marina Sáez, quien también ostenta la vicepresidencia del Consejo de Administración de Geonet, ha destacado que esta nueva plataforma «permitirá a los ayuntamientos mejorar en la toma de decisiones, la planificación urbana y la prestación de servicios, traduciéndose en una gestión más ágil y eficiente de los recursos locales, al tiempo que promoverá la transparencia y participación ciudadana».
La plataforma GeoGIS está gestionada por Geonet, empresa pública que actúa como medio propio y servicio técnico de la Diputación de Alicante, especializada en soluciones cartográficas para la administración local, y favorece una mayor eficiencia y agilidad al implementar una infraestructura de datos espaciales.
Este sistema ofrece, de esta forma, acceso a la información territorial de forma centralizada integrando en una plataforma única múltiples conjuntos de datos georreferenciados como callejero, catastro, redes, patrimonio, medioambiente o urbanismo accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
El servicio, gracias a este convenio marco aprobado por unanimidad en el último pleno provincial, se articula a través de encargos específicos que Geonet recibe de la Diputación, asegurando así el apoyo técnico, la consultoría y la asistencia a los municipios.
«La iniciativa forma parte del compromiso de la Diputación de Alicante con la transformación digital, la sostenibilidad y la mejora continua del servicio público que se presta desde los ayuntamientos, contribuyendo al desarrollo de una provincia más moderna, eficiente y conectada», ha apuntado Sáez.
