El MARQ abre sus puertas al legado arqueológico de Dénia con piezas de «valor incalculable»

La exposición cuenta con la colaboración de entidades como los museos Catedralicio, el de Bellas Artes y el de Prehistoria de Valencia, el MAN de Madrid, el Louvre de París o la Fundación Bancaja

El Museo de las Ciencias de Valencia celebra su 25 aniversario con una sinfonía espacial

El MARQ abre sus puertas al legado arqueológico de Dénia con piezas de «valor incalculable»
El MARQ ha presentado 'Denia, arqueología y museo', una exposición impulsada por la Diputación junto al Ayuntamiento de Dénia que cuenta con la colaboración de una decena de museos, archivos y fundaciones nacionales e internacionales que han prestado sus piezas con el fin ... de facilitar la contextualización histórica de la ciudad.

