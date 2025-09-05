Detienen a un prófugo de la justicia francesa en Benidorm condenado por tráfico de drogas y delitos sexuales

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional en Benidrom

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un fugitivo buscado por las autoridades francesas desde hace seis años, sobre quien pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y una condena de diez años de prisión por delitos contra la propiedad, tráfico de drogas y delitos sexuales.Al fugitivo de 36 años de edad, también se le imputa un delito de falsedad documental por identificarse con documentación falsa en el momento de su detención.

Según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado, los agentes se percataron de que un conductor mostró una «actitud esquiva» al observar presencia policial. Esta conducta alertó a las autoridades y dieron el alto al vehículo.

Durante el registro, los policías detectaron que la documentación de una de las personas que estaban en el turismo, presentaba signos de falsedad, por lo que la trasladaron a las dependencias policiales para acreditar su identidad.

Una vez allí, las autoridades comprobaron su verdadera identidad, que no correspondía con los datos mostrados en los documentos que portaba, por lo que se le detuvo por un delito de falsedad documental.

Una vez arrestado, los agentes realizaron gestiones en las bases de datos policiales comprobándose que le constaba en vigor una Orden Europea de Detención para Extradición emitida por las autoridades de Francia por delitos contra la propiedad, tráfico de drogas y delitos sexuales.

Prófugo desde 2019

Los delitos que se le imputan fueron cometidos en las localidades de francesas de Marsella y Vitrolles en el año 2019. Así, el detenido se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, y además cometió delitos de extorsión y amenazas mediante llamadas telefónicas y mensajes a varias víctimas. También se le imputan otros delitos como un robo con fuerza en domicilio cometido junto con terceras personas y otro delito de agresión sexual.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.