Detienen al conductor de un atropello mortal de un joven tras una disputa en Castellón

La víctima falleció en el hospital tras se embestido por el vehículo y la investigación policial sigue abierta

Un agente de la Policía Nacional JUAN CARLOS SOLER

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como supuesto autor del atropello mortal el pasado 5 de octubre a un joven de 24 años de edad tras una disputa en Castellón, según han informado fuentes de este cuerpo de seguridad.

