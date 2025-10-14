Detienen al conductor de un atropello mortal de un joven tras una disputa en Castellón

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como supuesto autor del atropello mortal el pasado 5 de octubre a un joven de 24 años de edad tras una disputa en Castellón, según han informado fuentes de este cuerpo de seguridad.

El incidente se produjo a las 6.30 horas del 5 de octubre, cuando, tras una riña en la calle Marqués de la Ensenada, uno de los implicados en dicho altercado resultó herido de gravedad al ser embestido por un vehículo a motor, y posteriormente murió cuando estaba ingresado en el Hospital General.

La Policía Nacional, que se hizo cargo de la pesquisas para la causa judicial por esta muerte, ha detenido al supuesto autor del atropello, que ha pasado a disposición judicial. La investigación policial continúa abierta.

Otro peatón arrollado

También en Castellón, un hombre de 68 años de edad ha resultado herido este martes tras ser atropellado por una furgoneta, según han informado la Policía Local y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente se ha producido a las 12.30 horas en la avenida Casalduch con Ronda Sur, cuando el vehículo ha arrollado al peatón.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido al peatón, que presentaba politraumatismo. Una vez estabilizado, el herido ha sido evacuado al Hospital General de Castellón.