Detenido por intentar asfixiar a su mujer y apalearla en el suelo en la habitación de un hotel

Una agente de la Policía Nacional de Valencia junto a un coche patrulla

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un hotel de Valencia a un hombre por intentar asfixiar a su mujer, a quien arrojó al suelo y dio una paliza en la habitación, hasta que acudieron en su auxilio los vigilantes de seguridad del establecimiento, alarmados por el barullo de la discusión.

El arrestado, de 53 años de edad, está siendo investigado como presunto autor de un delito de malos tratos a su mujer, tal como ha informado la Jefatura en un comunicado.

Tras agarrar con violencia a la víctima de los brazos, la zarandeó en repetidas ocasiones y le propinó golpes y patadas cuando ya la había derribado y había tratado de asfixiarla.

Sucedió el martes sobre las once de la noche cuando efectivos policiales de seguridad ciudadana fueron alertados por la Sala CIMACC – 091 y acudieron a este hotel, con el aviso de que se había producido una fuerte discusión de pareja en una de las habitaciones, y habían tenido que intervenir los vigilantes de seguridad.

Rápidamente, los agentes se desplazaron al lugar y tras entrevistarse con este personal del establecimiento, manifestaron que la recepción les había alertado, momentos antes, de la fuerte disputa. Cuando el presunto agresor les abrió la puerta de la habitación, observaron que una mujer yacía inconsciente en el suelo, por lo que decidieron intervenir. Custodiaron al varón hasta la llegada de los policías y acompañaron a la mujer a otra planta del hotel, cuando ya había recobrado la consciencia.

Los policías observaron cómo la víctima presentaba diversos moratones en las piernas y brazos, y corrobaron la agresión por su marido. Pudo zafarse de él cuando intentaba asfixiarla, pero fue nuevamente golpeada y arrojada al suelo, donde le propinó patadas.

Debido al estado de nerviosismo que presentaba la víctima y a que llegó a desvanecerse durante la conversación con los agentes, se solicitó asistencia sanitaria y fue trasladada a un centro hospitalario.

El presunto maltratador fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y pasó a disposición de la autoridad judicial.