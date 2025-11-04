Cuenta atrás para el parto de una rinoceronta tras 16 meses de embarazo en Bioparc Valencia

El equipo de Bioparc Valencia ha mostrado su profesionalidad al enfrentarse a todo tipo de situaciones importantes y difíciles, pero hay momentos en los que no se puede evitar el nerviosismo y la emoción, sobre todo cuando la espera se prolonga durante muchos meses. ... El seguimiento veterinario de la rinoceronta Kwanza al llegar al día 490 de gestación evidencia un parto inminente.

El protocolo especial incluye la vigilancia no invasiva durante las 24h mediante un sistema de cámaras instaladas en distintos puntos, lo que permite percatarse de cualquier modificación en su comportamiento o novedad en su actividad. Por otra parte, se ha intensificado el control de todos los parámetros teniendo como referencia los 16 meses de embarazo en esta especie (aproximadamente 500 días de media) y se realizan pruebas hormonales diariamente que aportan datos científicos del nivel de progesterona en sangre.

Igualmente, constituye una información relevante respecto a los cambios físicos que va experimentando la valoración del aumento del tamaño de la barriga, así como las revisiones del estado de la vulva y las mamas para observar si producen leche. En este sentido, se ha decidido extremar las precauciones y que permanezca en la zona interior para garantizar su bienestar.

El grupo de cría controlada que alberga Bioparc Valencia está incluido en el Programa europeo de conservación de especies amenazadas (EEP) de rinoceronte. El macho Martin y las hembras Nombula, Ami y Kwanza, representan la esperanza para la supervivencia del rinoceronte blanco (Ceratotherium simum simum), incluido en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La preñez de una de las hembras supuso un hito en el parque de naturaleza valenciano y el personal técnico que se encarga de su cuidado vela por cada detalle, especialmente al tratarse de una hembra primeriza. El amplio espacio interior que cuenta con un soleado patio se ha preparado con todo lo necesario para ofrecer el máximo confort durante estos «intensos» días. En esta última fase también se ha modificado la alimentación, ajustándola con una dieta particular para facilitar la salida de la cría en el parto.

La recreación de la sabana de Bioparc ofrece una visión impresionante de este emblemático animal en un recinto multiespecie conviviendo con la cebra de Hartmann (Equus zebra hartmannae) y peculiares aves como el marabú (Leptoptilos crumeniferus), el pelícano (Pelecanus onocrotalus) y el ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus).

La actividad humana, con la caza furtiva, es el mayor peligro al que se enfrenta. Cada año una media de 1.000 rinocerontes son abatidos para amputar su cuerno con el fin de venderlo y nutrir el tráfico ilegal. Las propiedades medicinales que se le confieren son totalmente absurdas, pues es simple queratina como el pelo o uñas humanas. El objetivo de Bioparc, además de la conservación activa de las especies amenazadas es dar a conocer su situación y acercar la belleza de esta naturaleza salvaje para emocionar y motivar un cambio de actitud hacia su preservación.