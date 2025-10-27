Suscribete a
ABC Premium

El chimpancé nacido en Bioparc Valencia comienza a explorar el recinto exterior

El parque celebra la evolución de Ekon, criado por el personal de bienestar animal

Catalá, sobre relevar a Mazón: «Quiero seguir siendo alcaldesa de Valencia muchos años»

Sigue en directo la rueda de prensa de Puigdemont tras romper con el PSOE

Imagen del chimpancé Ekon en el recinto exterior
Imagen del chimpancé Ekon en el recinto exterior ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El complejo protocolo que el equipo técnico de Bioparc Valencia está desarrollando desde el nacimiento en febrero del chimpancé Ekon continúa con éxito. Tras las complicaciones surgidas cuando se verificó que su madre Eva no podía alimentarlo, el personal de primatología tuvo que ... intervenir para salvarle la vida criándolo mediante biberones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app