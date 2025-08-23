Apuñalan a un joven de 18 años en una pelea a la salida de una discoteca en Nules

Un joven de 18 años ha resultado herido por arma blanca en una pelea entre varias personas a las puertas de una discoteca del polígono Senda Mitjana de la localidad castellonense de Nules, según han confirmado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y la Guardia Civil.

Los hechos han ocurrido este sábado y sobre las 6.29 horas el CICU ha recibido el aviso del herido por arma blanca. Hasta el lugar se han movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SBV) y una del SAMU.

El joven, que presentaba una herida de arma blanca en un costado, ha sido atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital de la Plana en la ambulancia del SAMU, donde sigue ingresado con pronóstico reservado tras pasar por quirófano.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Borriana ha asumido las diligencias para dilucidar las circunstancias de los hechos e identificar a los implicados.