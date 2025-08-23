Descubren a un médico que grababa a sus pacientes con una cámara espía en forma de llave de coche

Imagen del médico que grababa a sus pacientes detenido con dos agentes de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un médico de 49 años acusado de ocultar cámaras espía con forma de llaves de coche para grabar a sus pacientes durante los reconocimientos médicos en el centro donde ejercía su actividad profesional. El arrestado ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos.

Las autoridades iniciaron las pesquisas a principios del mes de julio tras recibir una denuncia de un trabajador de un centro sanitario de la provincia de Alicante, en la que el demandante aseguró haber observado cómo el facultativo utilizaba un dispositivo de grabación oculto bajo la apariencia de una llave de vehículo con el que trataba de registrar imágenes de una paciente.

Ante la gravedad de las acusaciones, el Equipo Territorial de Policía Judicial de San Juan asumió la investigación y puso en marcha una operación policial con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y detener al presunto responsable.

Como resultado de la investigación llevada a cabo por los agentes, el pasado 11 de agosto el médico fue detenido cuando acudía a su lugar de trabajo, interviniéndole en ese momento dos dispositivos tipo espía, también con apariencia de llaves de vehículos y «preparados para la captación de imágenes», tal y como ha detallado la Benemérita en un comunicado.

Posteriormente, las autoridades registraron el domicilio del médico, donde se incautaron tres nuevos dispositivos de grabación de características similares y abundante material informático.

Todo el contenido está siendo analizado con el objetivo de identificar a posibles víctimas. Hasta el momento se han localizado dos, aunque los investigadores no descartan que el número sea mayor, ya que existen indicios de que el detenido podría haber estado cometiendo estos hechos durante al menos tres años.

El arrestado, junto con los efectos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Alicante, que ordenó su puesta en libertad con medidas cautelares.