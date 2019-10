El precio de la incompetencia

Actualizado: 04/10/2019 08:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una semana después de conocerse públicamente el fraude a la EMT de Valencia todavía ningún responsable ha dimitido. Ni el gerente, al que en la maniobra más ridícula que se recuerda, el mediático Giuseppe Grezzi quiso ratificar esta misma semana en un consejo. Por supuesto tampoco el presidente de la empresa municipal de transportes, que resulta ser el propio concejal. Lo de conjugar el verbo dimitir a Compromis como que se le hace bola, una bola, de "solo" cuatro millones de euros de los valencianos.

El escándalo es mayúsculo, y en un país serio como España aunque a veces no lo parezca, ya debería haberse cobrado la dimisión de algún cargo político. Resulta que Compromís se ha tirado en el Ayuntamiento de Valencia una década pidiendo comisiones de investigación a trote y moche y qué casualidad, bloquea ahora una en el consistorio cuando hay que investigar, y de verdad, su gestión y sus miserias. No es serio. Por un tema, vaya por delante feo, pero todavía pendiente de resolución judicial como es el pitufeo, montante total 50.000 euros, hemos escuchado de altos cargos municipales de la formación nacionalista auténticas barbaridades.

Aquí ya hay un hecho científicamente comprobado, no ofrece discusión ni argumento en contra. A una empresa presidida por Giuseppe Grezzi le han levantado desde Hong Kong cuatro millones de euros y tuvo que darse cuenta el banco con el que trabaja la EMT, que si no a esta hora igual el agujero es mucho más vergonzante.

No me resisto a pensar qué hubiésemos escuchado de la actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia si el desfalco a la EMT se hubiese producido en tiempos de Rita Barberá. Las camisetas con autobuses llenos de billetes hubieran ido que volaban.. El resumen de la historia da miedo. Una jefa de administración realiza ocho transferencias a Hong Kong, un paraíso fiscal donde que yo sepa no hay instalada ninguna empresa que fabrique autobuses urbanos, y resulta que no salta ninguna alerta. ¿Oye pues muy bien, no? Es lo que tiene estar más pendiente del Twitter que de la gestión.