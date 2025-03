El presidente de À Punt trata de dar normalidad a su marcha, aunque continuará «mientras sea necesario»

El presidente de la Corporació Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Enrique Soriano, ha acudido este martes a las Cortes Valencianas. Una comparecencia tras la cual ha respondido a preguntas de los periodistas sobre su continuidad. Aunque no ha admitido abiertamente que se marcha, una voluntad existente tal como adelantó ABC , sí ha reconocido que «lo esencial» es que ha alcanzado «el objetivo» de arrancar À Punt para el cual fue nombrado.

«Ha sido un proceso mucho más complejo de lo esperado», ha indicado. Además, ha querido remarcar que «entra dentro de la normalidad» la renovación de los cargos. Aunque lo cierto es que su mandato tiene una duración de seis años y todo apunta a que dejará el puesto pasados unos tres.

«Estaré como presidente de la corporación el tiempo que sea necesario , cumpliendo plenamente mis funciones hasta que deje de estarlo, y esa es la situación», ha comentado, para añadir que no hay que ortorgarle «más importancia de que tiene» ni darle «más vueltas».

Su sustitución no resulta sencilla y no parece que será inmediata, sino en los próximos meses. En primer lugar, se encuentra en marcha el proceso de selección del nuevo director general de la radiotelevisión, al cual seguramente Soriano esperará a que se resuelva. El relevo de Empar Marco lleva tiempo encima de la mesa, pero no se da por seguro que se vaya a producir aunque suenen otros perfiles como Josep Ramon Lluch.

En segundo lugar, buscar un sustituto de Soriano tampoco es fácil. Los perfiles en los que se centra el PSPV son el jurídico y el de gestor económico, como ha venido informando este periódico .

A ello se añade que, si la sociedad y la corporación acabaran fusionadas mediante la modificación de la ley, sería necesario un único mando y no ambas figuras -dirección general y presidencia-.