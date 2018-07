Educación Más de 11.000 alumnos valencianos comenzarán el curso 2018-2019 en barracones El PP reclama la reprobación del conseller Marzà por su gestión

ABC

@ABC_CValenciana Valencia Actualizado: 19/07/2018 17:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La portavoz de Educación del grupo popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha criticado que el conseller de Educación, Vicent Marzà, "tiene a más de 11.000 alumnos de la Comunitat en 470 barracones porque no ha construido los colegios prometidos".

Gascó ha lamentado que, "de los 124 centros prometidos en 2016, no han terminado ninguno y solo han ejecutado el 11% del presupuesto para infraestructuras educativas", por lo que el PPCV ha pedido la reprobación del conseller ante esta situación. "No se trata de retrasos en las obras sino de una vergüenza de incumplimientos y fracaso total de sus promesas", ha reprobado.

La parlamentaria ha reivindicado que la "sociedad valenciana tiene que saber que lo que tiene que gestionar Marzà no lo gestiona y lo poco que hace "se lo tumban los tribunales". "Marzà es un peligro para la Comunitat Valenciana", ha advertido en un comunicado.

Gascó ha aseverado que la situación educativa en la Comunitat "es una historia de promesas incumplidas" y "una estafa" porque el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, "que venían a acabar con los barracones, no lo han hecho".

Plan de infrastructuras educativas

Ha señalado que, al inicio de la legislatura, el Consell presentó un Plan de Infraestructuras Educativas en el que hablaron de terminar con todos los barracones para "devolverle la dignidad a las infraestructuras", pero 1.120 días después, "no hay ni un solo centro puesto en funcionamiento con la gestión del Titánic", ha recriminado.

Además, ha apuntado que el Ejecutivo valenciano contaba con "400 millones más del Gobierno de España solo para Educación", por lo que "Su problema no ha sido de financiación sino de gestión, por no saber ejecutar el presupuesto los colegios se han quedado sin hacer", ha apostillado.

Gascó ha afirmado que, de los 250 millones presupuestados para infraestructuras educativas para 2016-2017, "han ejecutado solo el 26%, lo que significa que han dejado por gastar 161 millones de euros". "Y en 2018, en Primaria, de 79 millones de euros han ejecutado solo el 10,3%", mientras que "en Secundaria, de 30 millones, solo el 4%". "Es una auténtica vergüenza", ha denunciado.

Para el PPCV, el Plan de Infraestructuras educativas "ha sido un desastre porque no han cumplido nada". La formación asegura que en Castellón hay 84 barracones en 16 colegios; en Valencia, 203 barracones en 57 colegios, y 182 barracones en 46 colegios en Alicante. "Esta es la realidad de los que venían a eliminar los barracones", ha enfatizado.

Asimismo, ha criticado que actualmente en Castellón hay tres centros completamente en barracones que deberían estar construidos y no lo están, cinco en la provincia de Valencia (dos en ejecución) y, en Alicante, nueve".

Por tanto, "en el mes de septiembre más de 11.000 niños empezarán las clases en barracones, porque Marzà, Puig y Oltra han engañado a todo el mundo: a la comunidad educativa, a la sociedad valenciana en la campaña electoral para ganar las elecciones y a los padres", ha manifestado.

"Cero centros puestos en funcionamiento"

Gascó ha remarcado que, en estos momentos, "no han hecho ni un solo colegio por gestión propiani un solo centro educativo en la Comunitat, algo grave y lamentable". A su juicio, el resumen de su gestión es "cero colegios puestos en funcionamiento por la gestión de Puig y Oltra y miles de niños en barracones".

En la misma línea, ha destacado que "se comprometieron a hacer 124 obras hasta 2019 y solo han construido 16, 14 de las cuales fueron licitados y adjudicadas por el PP". "Es decir, solo han cumplido el 11% de lo que prometieron. Esto no es un retraso, es una vergüenza", ha dicho.

"Plan Edificant, la historia de un Fracaso"

"Por si esto fuera poco, se sacan el Plan Edificant, la historia de un fracaso y una decepción, la de cómo encalomarle el problema a los ayuntamientos", ha agregado Gascó. El plan "es una manera de quitarse la presión de encima, y trasladar la tensión que conlleva la construcción de centros a los alcaldes", ha asegurado.

Sin embargo, ha considerado que esta situación "les saldrá cara porque la delegación de competencias está recibiendo informes contrarios de interventores y secretarios", dejando "a los pies de los caballos a los concejales de la Comunitat para tapar sus vergüenzas".

Este plan "es una herramienta temeraria, porque en Primaria de 73 millones de euros no han pagado nada, en Secundaria de 37 millones del presupuesto no han pagado nada, es decir, los ayuntamientos no han visto ni un solo euros del Plan Edificant desde que se puso en marcha hace un año".

"Es más, de las obligaciones reconocidas, del dinero que la conselleria aparta para construir centros en Primaria, solo tienen una reserva de 62.000 euros, cuando el presupuesto es de 73 millones, y en Secundaria la reserva es de 102.000 euros, cuando tienen 37 millones. Se gastan más en papelería, en conciertos de Raimon o en entidades catalanistas que en construir colegios", ha criticado.

La portavoz 'popular' ha afirmado que "se vuelve a demostrar que a la izquierda gestionar le viene grande". "Se han pasado tanto tiempo detrás de la pancarta y haciendo camisetas creativas que nunca pensaron en qué pasaría si comenzaban a gobernar", ha indicado.