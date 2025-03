Llegada de inmigrantes a Valencia desde Canarias: «¿Quién les paga el billete si no tienen ni para comer?»

«Se supone que llegan a la Comunitat Valenciana con controles sanitarios, pero dos dieron positivo . Y han estado conviviendo con otras personas en los calabozos y tratando con policías». Así de crítico se ha mostrado el portavoz autonómico del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Fermín Gimeno, que ha pedido explicaciones al Gobierno de España sobre la llegada de inmigrantes desde Canarias a Valencia y Alicante en vuelos comerciales.

«Hemos practicado detenciones a estos inmigrantes por delitos menores, porque no tienen ni para comer . Yo me pregunto cómo se han pagado el billete, porque no tienen un céntimo y no conocen la lengua», se ha cuestionado Gimeno en declaraciones a los medios este jueves.

El portavoz del SUP se ha mostrado crítico con la aparente falta de control sanitario sobre estos grupos inmigrantes: «Algunos nos han tachado de xenófobos y no se trata de eso. Somos conscientes, entendemos lo mal que lo pasan estas personas para arriesgar sus vidas tratando de llegar a España. Nos quejamos porque los policías, nuestros compañeros, no pueden estar trabajando con positivos con Covid porque se hayan dejado de practicar los controles pertinentes».

Fuentes de la Generalitat Valenciana han confirmado a ABC que no tienen constancia oficial de la llegada de inmigrantes a los aeropuertos de Valencia y Alicante, tal y como denuncia el SUP, y tampoco ha ingresado ninguna de estas personas en centros de acogida públicos.

Por su parte, el presidente del Consell, Ximo Puig, ha reiterado que «no son vuelos fletados por nadie» , puesto que todavía no se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno central sobre posibles traslados de inmigrantes desde Canarias a raíz de la crisis migratoria. Puig ha asegurado que son personas que «libremente pueden coger un vuelo y venir».

Aislados por ser contactos estrechos

La Policía Nacional detuvo el martes en Valencia a 16 inmigrantes en situación irregular en España, que formaban parte del numeroso grupo de personas –más de 300 según el Sindicato Unificado de Policía (SUP)– que llegaron al aeropuerto de Manises entre el 6 y el 8 de diciembre desde Canarias. Se estima que otro centenar viajó hasta Alicante.

De hecho, hasta el próximo domingo se reforzarán los puestos fronterizos de los aeropuertos de la Comunidad Valenciana , ante la posible llegada de más personas indocumentadas, a las que se identificara y detendrá si procede.

Tras ser arrestados, en base a la Ley de Extranjería, fueron trasladados a la comisaría de Zapadores de la capital del Turia, donde las autoridades sanitarias les realizaron pruebas PCR, dos de las cuales arrojaron un resultado positivo. Ambos enfermos ingresaron en el Hospital La Fe, mientras los catorce restantes han permanecido en dependencias policiales hasta este jueves, ya que al ser contactos estrechos de los positivos deben guardar la cuarentena preventiva .

En un principio estaba previsto que se trasladaran al hospital de campaña de Alicante -donde se aísla a las personas que llegan en patera cuando es necesario- porque el CIE de Valencia está en obras, pero finalmente se han instalado esta tarde en la antigua escuela de enfermería de La Fe , un espacio que la Conselleria de Sanidad ha rehabilitado durante la pandemia para poder albergar a enfermos de Covid-19 con síntomas leves. Todos ellos quedarán en libertad con un expediente de expulsión abierto y podrán moverse por España hasta que se produzca su repatriación.