Juicio Levante-Zaragoza El Zaragoza esgrime ante el juez que el pago en efectivo es «normal» en el fútbol español El vicepresidente del club aragonés justifica los pagos negados por los jugadores como «bonus» que estos devolverían si perdían contra el Levante en 2011

Seguir Toni Jiménez @tojipi VALENCIA Actualizado: 04/09/2019 12:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La segunda jornada del juicio por el posible amaño del partido Levante-Zaragoza de mayo de 2011 ha arrancado este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Valencia con la presencia de los 42 acusados, 36 de ellos futbolistas -algunos en activo- y el rechazo del juez a resolver –al menos hasta la sentencia- la petición de la defensa que exigía anular el proceso.

En su intervención como representante del Real Zaragoza -acusado como persona jurídica-, Fernando Sáinz de Varanda, actual vicepresidente y consejero delegado del equipo, ha hecho referencia al documento sobre la supuesta prima en efectivo que el club aragonés pagó a sus jugadores por conseguir la permanencia en Primera. Un escrito que firmó el 23 de mayo de 2011 Gabriel Fernández Arenas, entonces capitán del equipo, dos días después del partido con el Levante, en el que confirmaba y aceptaba, en nombre de toda la plantilla, más de 700.000 euros que los jugadores niegan haber recibido. De hecho, los recibís aportados a la causa no están firmados.

Sáinz de Varanda ha puesto el foco en que el club, en una situación económica crítica que terminó en concurso de acreedores, no había pagado a los jugadores en los últimos meses y ante la falta de confianza de estos, se pactó con la directiva pagar la prima antes del partido y, en caso de que no se ganara, el equipo las devolvería a las arcas del Zaragoza. Sin embargo, Aranda no ha sabido explicar porque los deportistas aseguran que no recibieron esas cantidades y «el club desconoce lo que ocurre con ese dinero a partir de ese momento» y «no hay rastro de que ese dinero regresara al mismo».

Primas que a lo largo de la temporada se fueron pagando por transferencia pero que, en cambio, en esta ocasión se pagaron en efectivo. El vicepresidente del Zaragoza ha asegurado que se mostró sorprendido ante esta situación y preguntó a otros equipos que le tranquilizaron explicándole que en el fútbol es normal pagar con un sobre por «hechos concretos».

Días antes del partido se transfiere – esta vez a través de la nómina- otra prima hasta llegar a los 965.000 euros en total, que Sáinz de Varanda califica de «bonus», solo para algunos jugadores y algunos miembros del cuerpo técnico – recibieron alrededor de 90 mil euros más que sus compañeros- con los que se había pactado previamente de forma puntual «porque había un acuerdo especial con ellos».

Son estos, precisamente, los pagos que la Fiscalía Anticorrupción añade en su escrito de acusación como el dinero que los jugadores del Zaragoza sacaron del banco para supuestamente dárselo en efectivo a los del Levante para que se dejasen perder y asegurasen al equipo maño la permanencia en Primera división.