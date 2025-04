Coronavirus: Bonig aparca las críticas a Puig y Cantó enerva al Consell

La comparencencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, este jueves en las Cortes Valencianas ha servido para anunciar diversas medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus , aunque también ha generado debate entre los partidos. La imagen del hemiciclo no ha sido habitual, ya que los diputados de Vox se encontraban ausentes al haberse puesto en cuarentena tras el acto en Vistalegre -después del cual su portavoz, Ana Vega, dio positivo-. De hecho, los despachos del grupo han aparecido cerrados con un trozo de precinto de la Policía y un cartel en que se puede leer: «Por prescripción facultativa, prohibido el paso hasta nueva orden» .

El papel de la oposición se ha evidenciado dividido. El PP ha optado por el traje institucional y Ciudadanos por el batallador. Dos estilos totalmente diferentes de sus síndics y dos reacciones distintas desde la bancada del Gobierno.

El primero en salir a hablar ha sido Toni Cantó, quien ha enervado a la izquierda. El portavoz de la formación naranja ha criticado que la ministra de igualdad, Irene Montero, haya dado positivo en coronavirus tras manifestarse el 8 de marzo, y se ha referido a ella como «manifestante ilustre» y «hermana, yo sí te contagio» . Unas palabras que han provocado indignación entre PSPV, Compromís y Podemos. De hecho, los parlamentarios y consellers de este último partido han llegado a abandonar el hemiciclo en señal de protesta.

Cantó ha calificado al Gobierno de España de «amoral», porque «prefirió alimentar los fastos del 8 de marzo antes que proteger nuestras vidas». «Sabía que el problema era lo suficientemente grave como para parar unas manifestaciones, pero no quiso perder su juguete propagandístico. También en Valencia sucedió lo mismo, ya que muchos de los aquí presentes llamaron a llenar las calles en un claro ejercicio de irresponsabilidad. No se le puede decir a los valencianos que llenen las calles y a las pocas horas que salgan de las calles, no se puede tratar así al personal», ha añadido.

En un turno de réplica posterior, ha pedido disculpas por las afirmaciones sobre Montero . «Creo que se ha interpretado mal, lo he hecho para defenderla porque fue consciente de que había un problema de sanidad grave que debería haber impedido que se les llamara a manifestarse de forma activa», ha explicado.

A sus palabras ha respondido el portavoz del PSPV, Manolo Mata, quien ha lamentado «el cuñadismo político, la insoportable actitud de algunos, el querer hacer política del coronavirus con discursos miserables que dañan muchísimo». «Churchill decía que el problema de la política y de nuestra época es que hay mucha gente que no quiere ser útil, quiere ser importante; y aquí hay gente que ni es útil ni nunca será importante», ha indicado. En su opinión, oír a hablar a Cantó hoy en el pleno era como «oír a un loco, a una persona que no está en sus cabales» .

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha criticado la «hipocresía» y la «doble vara de medir» de Ciudadanos, que en Castellón participó en el día de la Mujer y ahora critica a una ministra por ir a una manifestación mientras hace «la vista alegre a otros grupos». «Hoy no tenemos a la extrema derecha en este Parlamento, pero sí tenemos su discurso», ha comentado.

Asimismo, la portavoz de Unides Podem, Naira Davó, ha replicado a Cantó que es «de una bajeza terrible que los que quieren obtener réditos políticos de un momento como este utilicen amenazas para traer crispación».

Totalmente diferente ha sido el tono usado por la líder del PPCV, Isabel Bonig, quien ha repetido en varias ocasiones que su partido se iba a basar en la lealtad institucional . «Usted y yo podemos tener muchas diferencias, señor Puig, pero hoy no es el momento», ha apuntado. Así, le ha pedido «trabajo y responsabilidad», al tiempo que le ha propuesto un plan de actuación inmediata con cinco puntos y una dotación de 1.000 millones de euros con «medidas concretas de aplicación inmediata y asumibles».

El propio Puig, al igual que Manolo Mata, le ha agradecido su «ejemplo de democracia con un debate sereno y digno de la sociedad valenciana».

