«20.00 hores. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, asiste a la representación de la ópera Il viaggio a Reims. Palau de les Arts. Avinguda del Professor López Piñero, 1.». Se trata de la agenda oficial del primer edil de la ciudad de este martes colgada en la página web del Ayuntamiento. Justo a la misma hora, en el Palau de la Generalitat daba inicio una reunión de urgencia de la mesa interdepartamental de coordinación frente al coronavirus en la que se decidía el futuro de las Fallas, que fue la suspensión.

Al encuentro acudieron el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, y los vicepresidentes Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau, así como los consellers Ana Barceló y Arcadi España, y el concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana, también en su condición de responsable de la Junta Central Fallera.

Llamó la atención desde el primer momento la ausencia de Ribó, teniendo en cuenta la resolución histórica de aplazar las fiestas más importantes de la ciudad que gobierna. Tampoco estuvo presente, por tanto, en la comparecencia posterior de Ximo Puig acompañado por varios miembros del Ejecutivo autonómico. Y no se trasladó ninguna explicación oficial al respecto.

La primera valoración pública formal sobre la suspensión de las Fallas por parte del alcalde de Valencia ha llegado pasadas las 13.00 horas de este miércoles en una comparecencia junto al equipo de Gobierno local. Preguntado al respecto, ha señalado que recibió la llamada de Puig a las 20.22 horas, y que fue entonces cuando suspendió su agenda, que en ese momento lo situaba en la ópera.

Sobre su no asistencia a la reunión, ha indicado que no va «donde no le invitan». Aunque no ha aclarado si lo pidió. Sí publicó un tuit a las 23.00 horas, bastante tiempo después de la comparecencia en la que el presidente de la Generalitat anunció la decisión.