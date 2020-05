EFE / Vídeo: AT

Xavier García Albiol recupera la alcaldía de Badalona por la falta de acuerdo entre el PSC y la CUP El edil popular supera una investidura atípica forzada por la dimisión de Álex Pastor, que renunció al ser cazado bebido saltándose el confinamiento

Fin de la crisis política abierta en Badalona después de que la policía cazara al alcalde de la ciudad, del PSC, bebido y saltándose el confinamiento. El popular Xavier García Albiol recuperará el gobierno municipal tras el fracaso de las negociaciones entre los socialistas y los anticapitalistas de «Guanyem», que se han negado a sellar un pacto de última hora para turnarse la alcaldía de la ciudad hasta que acabe el mandato.

El PP ha tomado el mando de la ciudad como candidato de la lista más votada en los últimos comicios ya que el resto de grupos del municipio, no han sido capaces de aupar a un candidato alternativo. La votación, celebrada en urna, ha arrojado el siguiente resultado: Dolors Sabaté (Guanyem) ha obtendio 10 votos, Xavier García Albiol (PP) 11 y Rubén Guijarro (PSC) 6. Albiol ha jurado el cargo entre lágrimas, muy emocionado y entre los aplausos de los escasos presentes en el pleno.

En su turno de intervención antes de la votación, Albiol había prometido fromar un gobierno fuerte para una situación «excepcional» marcada por la pandemia. «Esto no va de derechas o de izquierdas. Mi candidatura no es del PP, es de todos los vecinos y vecinas de Badalona, más allá de lo que piensen y voten. Si tengo la confianza de mis compañers, no tengan duda que este gobierno gobernará para todos», ha prometido en un pleno breve marcado por los reproches entre las formaciones de izquierdas.

Albiol, en el momento de tomar el mando - ABC

La victoria de Albiol, quien gobernó la ciudad entre 2011 y 2015, se ha decatando pocas horas antes del inicio del pleno de investidura. Guanyem -marca local de los comunes y la CUP en la ciudad- se han negado a firmar un documento de acuerdo con el PSC que pretendía evitar que gobierne el PP en la cuarta localidad más poblada de Cataluña. El conflicto ha estado en los términos del acuerdo, ya que los socialistas querían que su candidato, Rubén Guijarro, asumiera el cargo en noviembre de 2021, mientras que la líder de Guanyem, la exalcaldesa Dolors Sabater, pedía gobernar durante más tiempo dado que el PSC revalidó el poder tras las elecciones del 26-M gracias a un acuerdo 'in extremis'.