Quim Torra: «Hay el riesgo de pensar que la epidemia es el objetivo único. La independencia es urgente» El presidente catalán afirma que la independencia es más «urgente y necesaria» y pide «arriesgar»

Miquel Vera Barcelona Actualizado: 23/08/2020 13:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente catalán, Quim Torra, ha pedido al independentismo que no baje los brazos desmotivado por la «represión» y la pandemia de coronavirus. Así, ha asegurado que a pesar de la crisis económica y sanitaria, la secesión es «urgente y necesaria». «Nos hace falta arriesgar para ganar», ha proclamado en su discurso de clausura de la Universidad Catalana de Verano, en la localidad francesa de Prades.

«Estamos haciendo frente a la peor epidemia en siglos en Cataluña y los Países Catalanes sin los recursos que generamos y sin soberanía», ha resaltado en una intervención larga en la que no ha ahorrado reproches -velados, eso sí- a sus socios de Esquerra. «Quieren que nos autocensuremos, que nos acobardemos, que esquivamos la represión y que el miedo sea lo que motive las decisiones políticas. Yo no lo haré nunca», ha afirmado antes de resaltar que, a su parecer, no hay «ninguna batalla pequeña» si la meta es defender «derechos fundamentales».

En este sentido, Torra ha profundizado en su opinión de que la pandemia no puede servir de excusa para detener el proceso soberanista. «Corremos el riesgo de pensar que la gestión de la epidemia es el objetivo único. Yo reivindico que la independencia es más urgente y necesaria que nunca», ha proclamado antes de apuntar que para él no se puede «relegar» una causa nacionalista que ha enmarcado en el conjunto de los «Países Catalanes».

En algunos momentos de la intervención del presidente catalán parecía que fuera a dar un anuncio concreto referente a la convocatoria de las elecciones autonómicas, la gran pregunta del curso político catalán que empezará en septiembre, no obstante, Torra a apenas ha lanzado insinuaciones sobre la importancia de «tomar la iniciativa» y del papel de la ciudadanía para reconstruir la unidad del independentismo. «Reivindico este liderazgo compartido de la ciudadanía. Después están los políticos, las entidades. Este país será el que quiera la gente», ha resumido Torra.