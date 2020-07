Puigdemont: «Sólo podremos sobrevivir como nación si no estamos sujetos al Estado español» El expresidente catalán abre el congreso fundacional de Junts Per Catalunya, partido con el que aspira a liderar el independentismo de centroderecha

El congreso de Junts se alargará hasta el próximo 3 de octubre, pero en su jornada inaugural de este sábado, el nuevo partido con el que Carles Puigdemont aspira a liderar el independentismo de centroderecha ha querido desplegar toda su artillería para dejar claro quién maneja las riendas. Ahí estaban, reunidos vía telemática y en riguroso diferido, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, su antecesor en el cargo Carles Puigdemont, el exlíder la ANC Jordi Sánchez, exconsejeros procesados como Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn; exconsejeros fugados como Toni Comín y Lluís Puig; pesos pesados de la órbita posconvergente como Elsa Artadi y Marta Madrenas...

Caras conocidas para un discurso que empieza a repetirse como un mantra desde 2017. A saber: 1-O, independencia y unidad en el frágil y cada vez más fragmentado universo soberanista. «Mantengamos la apertura de miras a ambos lados y seamos la corriente central de un país que es diverso y plural, pero en el que una gran mayoría se ha puesto de acuerdo para hacer de la voluntad popular el fundamento de la autoridad del Estado», ha dicho Puigdemont durante la inauguración de un congreso al que se llega sin haber alcanzado un acuerdo con el PDECat sobre cómo reordenar el espacio. En este sentido, la ausencia de Artur Mas ha sido más que significativa.

En cualquier caso, Puigdemont aspira a liderar una herramienta "no sectaria" cuyo único objetivo es la independencia de Cataluña. «Sólo podremos sobrevivir como nación si no estamos sujetos al Estado español», ha dicho el expresidente catalán antes de cargar contra la monarquía. "No se puede hacer una monarquía entre todos, sí se puede hacer una república entre todos", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aprovechado su discurso para volver a sacar pecho y presumir de la gestión de la Generalitat durante la pandemia. «Cuándo hemos tenido que hacer autocrítica la hemos hecho, igual que cuando nos hemos tenido que avanzar nos hemos avanzado», ha asegurado Torra, para quien la crisis del coronavirus "ha demostrado algo sobre lo que pivotará la política catalana en un futuro, que es que necesitamos recursos y soberanía». «Por la salud de todo el mundo necesitamos la independencia», ha llegado a decir Torra más o menos a la misma hora que su departamento de Salud anunciaba 1.493 contagios nuevos. Torra también ha mostrado su "plena confianza en que en las próximas elecciones, cuando sean, el independentismo superará el 50% de los votos".