Manuel Valls advierte de un «pacto oculto» para que Ada Colau sea ministra El alcaldable por Barcelona afirma que exite un pacto entre Pedro Sánchez y los Comunes

El candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls ha insinuado este miércoles la existencia de un «pacto oculto» entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y los comunes para que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sea ministra en el nuevo ejecutivo. En declaraciones a Catalunya Ràdio, el alcaldable ha argumentado que Sánchez necesita a Podemos y a los comunes.

«Colau no se quedará. Será ministra del señor Sánchez. Este es el pacto oculto», ha afirmado Valls. Por contra, ha asegurado que él sí se quedará en Barcelona como regidor en el caso de que no se convierta en el próximo alcalde de la capital catalana tras las elecciones del 26M porque, ha dicho, «yo no estoy aquí para hacer carrera política, ya la he hecho».

Por otra parte, el exprimer ministro galo ha recalcado en declaraciones a Catalunya Ràdio que, en Barcelona, el «problema» no es Vox sino el «separatismo». En este sentido ha advertido del «riesgo» de que la ciudad «caiga en mano» del candidato de ERC, Ernest Maragall, que quiere utilizarla como «palanca para la independencia».