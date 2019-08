El comité de huelga de los vigilantes de El Prat denuncia a Trablisa por su pasividad ante los paros La empresa concesionaria cubre las bajas con controladores de seguridad de otros aeropuertos para minimizar los efectos de la huelga

ABC Barcelona Actualizado: 19/08/2019 15:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El comité de huelga de los controladores de seguridad del aeropuerto de Barcelona ha denunciado este lunes la falta de interés de Trablisa, la concesionaria del servicio, por resolver el conflicto y ha alertado de que está empezando a trasladar personal de otras ciudades para garantizar la operativa en El Prat.

La huelga indefinida de estos vigilantes cumple hoy su undécimao día sin que esté prevista, de momento, ninguna reunión de negociación entre el comité y la directiva de Trablisa. Mientras que la compañía afirma que existen «contactos» con el comité, aunque no reuniones, los representantes de los trabajadores reclaman a la Generalitat que impulse una mediación entre las partes para desbloquear la situación y buscar una salida a sus demandas laborales y salariales.

El asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha asegurado a Efe que «nadie nos ha llamado, ni la empresa ni la Generalitat, a la que le correspondería hacer de mediadora».

Cubriendo bajas

En paralelo, Giménez ha advertido de que la compañía ha empezado a trasladar a vigilantes de otros aeropuertos de España al de Barcelona, que podrían incorporarse a los filtros de seguridad entre este lunes y mañana martes. Fuentes de Trablisa han explicado a Efe que la legislación permite incorporar a vigilantes de otras delegaciones para cubrir bajas por razones de salud.

Esta circunstancia, junto a unos servicios mínimos del 90 %, convierten en casi imperceptible el impacto de la huelga indefinida en El Prat, que se ha desarrollado con normalidad durante los once días que lleva convocada. «De hecho, la huelga ha provocado que los filtros funcionen con más agilidad que antes. Hay menos colas ahora, entre otros motivos, porque se están abriendo filtros con colas de cuatro personas, e incluso se abrió uno con una de dos, mientras que antes no se hacía si no había cinco o seis», se lamenta Giménez.

Desde que se inició la huelga, el pasado 9 de agosto, las colas en los controles de seguridad de viajeros se han situado en una media de entre 10 y 15 minutos, con alguna punta de 20 minutos, según aseguran desde el aeropuerto de Barcelona. El aeropuerto catalán tiene programados este lunes 1.063 movimientos de aeronaves, que ofertan en conjunto 198.759 asientos, informa Efe.