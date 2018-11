Colau condena a Bolsonaro desde el Ayuntamiento de Barcelona «Uno de los momentos más complicados para Brasil desde el golpe de Estado»

Los grupos municipales de Barcelona han aprobado una declaración institucional presentada por Barcelona en Comú -la formación de la alcaldesa Ada Colau- para condenar el discurso del nuevo presidente brasileño, Jair Bolsonaro. La moción critica el «fomento del odio y la violencia» del recientemente escogido presidente.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha apuntado en la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención de este miércoles, que Barcelona no puede quedarse indiferente ante «uno de los momentos más complicados para Brasil desde el golpe de Estado». La propuesta no ha recibido el apoyo del PP, que ha votado en contra, dado que según el concejal Xavier Mulleras «no se tiene que interferir», mientras que Cs se ha abstenido para no juzgar a un presidente que aun no está en el cargo.

En la misma comisión, no ha prosperado una proposición con contenido de declaración institucional de Cs para rechazar el acoso «xenófobo, antisemita y contra las mujeres» en actos deportivos, después de que la CUP pidiera al Ayuntamiento no ceder una piscina municipal para un partido de waterpolo femenino entre España e Israel. La concejal de Cs Marilén Barceló ha reclamado no mezclar deporte y política, y ha criticado la actitud «antisemita y xenófoba» de la CUP.

Por su parte, Eulàlia Reguant (CUP) ha pedido que se deje de mezclar el antisemitismo con el boicot al Estado de Israel: «Israel usa sus selecciones deportivas para tapar sus vergüenzas y acciones», ha asegurado. Según informa Ep, la propuesta ha recibido los votos favorables de PDECat, Cs y PP, la abstención de ERC, y el voto en contra de BComú, PSC y CUP.