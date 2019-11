BComú y PSC, a favor del traslado de la comisaría de Via Laietana El Ayuntamiento aprueba, a petición de ERC, instar a la reconversión de la sede en un museo de memoria histórica

El Ayuntamiento de Barcelona aprobó este martes trabajar con el Gobierno para avanzar en el traslado de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona de Via Laietana para que el edificio, en el número 43, pase a ser un centro memorial y documental sobre la represión franquista en Cataluña. La controvertida proposición, que llegó de manos de ERC justo cuando el edificio ha sido epicentro de las protestas tras la sentencia por el 1-O, fue arropada por BComú y PSC, además de Junts per Catalunya (JpC).

La medida, una propuesta con contenido de declaración institucional, se debatió durante la comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes y obtuvo el insuficiente rechazo -8 votos frente a 33 favorables- de Cs, PP y Barcelona pel Canvi (BpC). La proposición partía de una resolución que acabó siendo aprobada en el Congreso de los Diputados el 1 de junio de 2017 -solo contó con el voto contrario del PP- y que pretendía el mismo objetivo.

El texto insta además a negociar con el Gobierno la cesión del edificio al Govern o Consistorio y a impulsar un ente entre administraciones para gestionar el «museo-centro memorial» contra la represión franquista y la lucha por las libertades democráticas. El PSC introdujo un matiz en la resolución para hacer hincapié en la necesidad de trasladar los efectivos a otro espacio para que sigan desarrollando sus funciones en Barcelona.

El debate sobre la declaración, como se preveía, estuvo marcado por los recientes disturbios a las puertas de la Jefatura. ERC y JpC resaltaron la importancia de la iniciativa, que calificaron de «exigencia de memoria democrática». Desde BComú, Jordi Rabassa, incidió en el «compromiso» por encontrar otro emplazamiento para la Jefatura.

«Ahora no toca esto»

«Ahora no toca esto. Ahora lo que toca es defender los cuerpos de seguridad que trabajan en Via Laietana», criticó Marilén Barceló, edil de Cs, a los grupos favorables a la medida. Con un tono similar, el concejal del PP, Òscar Ramírez espetó a los impulsores de la propuesta que hablan de memoria histórica «cuando en realidad lo que les molesta es todo lo que les recuerda a España» e hizo un reconocimiento al trabajo de las fuerzas de seguridad este último mes. Además, Eva Parera, de BpC, lamentó la «intencionalidad» con esta medida y pidió «no practicar demagogia»: «Si se tiene que hacer algo en este caso lo debe hacer el Congreso, no una comisión del Ayuntamiento».