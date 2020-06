VÍDEO: Dos vigilantes del metro de Barcelona tiran por las escaleras a un hombre por no usar mascarilla

La compañía Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha abierto un expediente para aclarar la actuación de dos vigilantes de seguridad que redujeron y empujaron por la escalera a una persona que se negaba a ponerse la mascarilla mientras le gritaban: «¡Hasta los cojones me tienes!». Los hechos, que un usuario filmó con su móvil, ocurrieron ayer por la mañana en la estación de metro de La Sagrera.

Según TMB, el usuario que se había negado a ponerse la mascarilla y agredió a uno de los vigilantes. En el video de la actuación, que se ha hecho viral, se aprecia como dos empleados de seguridad intentan reducir a un hombre cogiéndolo por el cuello y acaban empujándole por la escalera. El hombre cae de espaldas desde unos cuatro escalones y se reincorpora mientras uno de los vigilantes le grita.

Això es veu que ha passat a davant de casa, a la #Sagrera, tal com el llença el podria haver matat d'un cop al cap, abans que comenteu.... ME LA SUA EL QUE HAGI FET AQUESTA PERSONA, NO SON MANERES! pic.twitter.com/peUFygVRae