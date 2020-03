Torra desobedece al Gobierno y pide a los catalanes que inicien «un paro de país solidario» y se «autoconfinen» Carga duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que califica de «autoritario» y sugiere que no «salva vidas»

Después de una reunión extraordinaria por videoconferencia de casi cuatro horas, entre los presidentes autonómicos y el del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha criticado duramente las medidas adoptadas por el Ejecutivo para combatir el coronavirus que se incluyen en el estado de alarma. Y ha pedido a los catalanes que inicien «un paro de país».

En rueda de prensa, sin presencia de periodistas (que han preguntado por chat), Torra, en un tono tremendista, ha reiterado que «Cataluña necesita un confinamiento domiciliario», se necesita «cerrar las fronteras», ha considerado que las medidas del Gobierno «no son suficientes, pues no servirán para parar el contagio del virus» y que, por lo tanto, lo que debe hacer Sánchez es «restringir de una manera drástica la movilidad» de los ciudadanos.

Por este motivo, el presidente autonómico han pedido a los ciudadanos de Cataluña que se «autoconfinen tan pronto como sea posible» y que inicien «un paro de país solidario». Una situación que llevaría a la parálisis total de la región. En su opinión, solo deberían acudir a sus puestos de trabajo los empleados relacionados con el sector de la alimentación, la asistencia sanitaria y la farmacia.

En su intervención pública, pocos minutos después de finalizar la reunión con el resto de presidentes autonómicos y Sánchez, Torra ha cargado contra el Gobierno de España, al que ha acusado de «autoritario» y de poner en marcha medidas, mediante el estado de alerta, que en Cataluña ya se aplican desde hace días.

En esta línea, ha asegurado que la Generalitat adoptará las medidas que crea conveniente (por ejemplo, los funcionarios autonómicos no tendrán que trabajar) y ha dicho que «la Constitución no es un fármaco contra el virus». De manera sorprendente, Torra ha añadido durante su breve intervención que la situación actual no va de «proclamas patrióticas» sino de «salvar vidas», dando la sensación así de que el Gobierno de España no estuviera tomando medidas para «salvar vidas».

Igualmente, ha lamentado que, según la opinión del gobierno catalán, la decisión del Ejecutivo nacional con el estado de alarma consiste en una «confiscación de competencias de Cataluña» y ha mostrado su «rechazo» al decreto aprobado ayer por la tarde en el Consejo de Ministros. Y ha finalizado advirtiendo de que «el gobierno de la Generalitat continuará tomando decisiones, las que consideremos oportunas y necesarias».