Sandra Hernández, una española a los mandos del Perseverance

Trabajar en la NASA. Escrito así suena a sinónimo de reto inalcanzable pero es algo que Sandra Hernández Sendino (Barcelona, 1997) logró con tan solo 22 años. Esta ingeniera mecánica cuenta hoy su gesta sin darse demasiada importancia, resaltando que entró a la ... mayor agencia espacial del mundo superando un proceso de selección «tradicional». No obstante, es de las primeras españolas en llegar tan lejos a una edad tan temprana. Para ella, la clave de este éxito ha sido no rendirse y alejarse del miedo al fracaso, algo que, considera, frena mucho a los jóvenes españoles y que no está nada presente en la mentalidad americana.

El increíble mapa que el Perseverance está elaborando a su paso en Marte «Llegué a Estados Unidos a los 13 años con mi padre, en principio iba a estar un año, pero me quedé. Decidí estudiar ingeniería mecánica cuando me regalaron un coche estropeado y logré arreglarlo », explica a ABC. Su salto a la ciencia y la exploración espacial fue un paso casi natural para alguien interesado en el cielo y las estrellas desde la infancia. «Entré primero en Boeing haciendo satélites, luego en otra empresa que hacía aviones de guerra y cohetes, y finalmente a la NASA». Según reconoce, despertar nuevas vocaciones científicas es más fácil en Estados Unidos, donde los macroproyectos científicos (en los que ella participa ahora) forman parte del día a día. «Cada lanzamiento espacial es un evento y esa cultura se fomenta en los colegios, allí todavía los niños quieren ser astronautas». «Llegué a Estados Unidos a los 13 años con mi padre, en principio iba a estar un año, pero me quedé. Decidí estudiar ingeniería mecánica cuando me regalaron un coche estropeado y logré arreglarlo», explica a ABC la joven A día de hoy, Hernández trabaja en el Jet Propulsion Lab (JPL) de Los Ángeles, la sección de la NASA dedicada a una exploración espacial ahora centrada en dar el salto a Marte. Esta ingeniera describe su lugar de trabajo como un ambiente estimulante en el que el castellano va ganando peso gracias a la gran presencia de científicos hispanos como ella. También destaca la baja edad media de la plantilla de la NASA. Precisamente ese punto marca la diferencia entre el sector espacial americano y el de Europa. «La gente entra muy joven en la NASA y con una formación a veces por completar. Yo, por ejemplo, no tengo un doctorado ni un máster. Quieren que te formes y crezcas allí, mientras que los proyectos espaciales europeos están muy limitados a la élite científica. Alguien de mi edad muy difícilmente estaría en proyectos como los que llevo aquí en Europa», reconoce. En estos momentos, Hernández está inmersa de lleno en el día a día de Mars 2020, la misión que logró llevar al robot Perseverance al planeta rojo en febrero de este año, uno de los mayores éxitos espaciales de los últimos tiempos. Concretamente, su función es ensayar en la Tierra cada uno de los movimientos que hace este ‘rover’ en Marte. «Tenemos un gemelo del Perseverance que se llama Optimism. Cada cosa que haga su hermano en Marte, como taladrar una roca o recoger muestras, se ensaya en la Tierra. Yo llevo principalmente el control de su brazo robótico», expone la joven, licenciada en Ingeniería Mecánica en la Universidad Internacional de Florida. ¿ Irías a Marte ? «Sí, porque tengo total confianza en la NASA y en lo que se está haciendo allí. La llegada del Perseverance fue perfecta a pesar de todos los peligros… El robot llegó perfecto y aterrizó exactamente en el lugar que queríamos, con una precisión casi total. ¡Como para no ir!».

