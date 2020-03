Detienen al modelo River Viiperi por, presuntamente, pegarle una paliza a su novia Jessica Goicoechea La pareja de «influencers», en el centro de un supuesto caso de violencia machista en el que tuvo que intervenir la policía

ABC Barcelona Actualizado: 30/03/2020 18:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas River Viiperi, detenido por supuestamente maltrato a Jessica Goicoechea

Los Mossos d'Esquadra han detenido al modelo River Viiperi, novio de la «influencer» Jessica Goicoechea, tras acusarlo de propinarle una paliza a la joven en el piso que ambos comparten en Barcelona durante el estado de alerta por el coronavirus. Según han confirmado a Efe fuentes cercanas al caso, el detenido, de 28 años, está acusado de agredir a su pareja, de la que se estava separando.

Según informa hoy «La Vanguardia», Goicochea (una joven con más de un millón de seguidores en Instagram) llamó el pasado viernes a la policía para alertar de que el chico la había agredido. Los Mossos acudieron al domicilio y, tras comprobar que la modelo presentaba signos evidentes de agresión, detuvieron a su novio, otro conocido modelo y estrella de las redes sociales.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado a su ve detenido pasó a disposición del juzgado de guardia de violencia machista en Barcelona, que acordó su libertad provisional por un delito de lesiones, después de que la Fiscalía no pidiese ninguna medida y que la víctima rechazara declarar contra su pareja. El detenido, que compareció ante el juez por videoconferencia, se acogió a su derecho a no declarar sobre esta supuesta agresión, de la cual, según el TSJC, no hay testigos.

La pareja, en otra imagen reciente - ABC

«Momentos difíciles»

La modelo ha confirmado la noticia protagonizada por ella y su chico en las últimas horas con un breve mensaje en las redes sociales en el que ha afirmado estar pasando «momentos difíciles». «Todo este asunto ha sido puesto en manos de mis abogados, quienes son los que se encargan del asunto. (...) Os pido por favor que se respete mi intimidad», ha añadido Goicoechea.