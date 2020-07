Una decena de editoriales independientes se descuelga del Sant Jordi de verano por «responsabilidad» Llegir en Català, que agrupa sellos como Alrevés, Raig Verd y L'Avenç, no participará en los actos de Paseo de Gràcia. «Creemos que este día no se debe celebrar con una concentración de parada», defienden

Si le 23 de abril, con Sant Jordi oficialmente suspendido y la gente encerrada en casa, ya hubo lío a cuenta del envío de libros, jaleado en ocasiones desde la misma administración, el Sant Jordi de verano del 23 de julio va camino de abrir una nueva brecha en el sector. Máxime ahora que, apenas 24 horas después de que la Cambra del Llibre presentase el operativo y las actividades previstas para este atípico Día del Libro, una decena de editoriales se hayan descolgado de la fiesta.

Se trata, en concreto, de sellos como Al Revés, L'Avenç, Les Hores, Raig Verd y Tigre de Paper, adscritos todos ellos a la asociación de editoriales independientes Llegir en Català y que este jueves han emitido un comunicado para anunciar que no pondrán paradas en la zona perimetrada de Paseo de Gracia. «Por responsabilidad creemos que este día no se debe celebrar con una concentración de paradas en el centro de la ciudad que ponga en riesgo la salud de vendedores y compradores, y ponga más presión sobre el sistema sanitario del país», defienden en un texto en el que consideran que no es compatible «pedir a la gente que se quede en casa como hacen las autoridades sanitarias y al mismo tiempo animarles desde las asociaciones del sector del libro a que vayan al Paseo de Gracia».

«Desde Llegir en Català hacemos un nuevo llamamiento a nuestros lectores a visitar las librerías físicas y digitales el día 23 y el resto del año y seguir apoyando los proyectos editoriales que nos hacen más libres, más críticos y más felices«, concluye un comunicado que visualiza una inquietud que ya ha llevado a Lleida y a Reus a cancelar su Sant Jordi estival y otros sellos y librerías a darse de baja. Es el caso también de la editorial Males Herbes (»un día del libro con 'seguratas' en las esquinas no es nuestro día del libro«, defienden desde el sello), o de las librerías de FIgueres La Ploma, L'Auca y La Bookman, que consideran que este Sant Jordi bis »no es viable, ético ni seguro».