El Sant Jordi de verano, con firmas con cita previa y muy pendiente de los rebrotes

Al Sant Jordi de verano con mascarilla, sí, pero también con manual de instrucciones. Nada de deambular por las calles a la caza de un libro y de una rosa, no digamos ya de apretujarse ante la caseta de una librería o asardinarse en plena Rambla de Cataluña mientras el sol golpea con saña. ¿Una firmita de su autor favorito? No tan tán rápido. Antes de eso hay que pasar por las casillas gel hidroalcohólico, distancia de seguridad, responsabilidad personal y, sobre todo, cita previa. Sí, cita previa.

Y es que, por lo menos en Barcelona, quien quiera coronar este segundo intento de Día del Libro y la Rosa con la rúbrica de algún novelista, youtuber, cocinero o tertuliano todoterreno, debería solicitar cita previa en la librería escogida y presentarse a la hora asignada. Ni antes ni después. «Cada hora, hora y cuarto, los autores cambiarán de ubicación, lo que permitirá evitar aglomeraciones», apunta Marià Marín, secretario-gerente del Gremio de Libreros de Cataluña, durante la presentación de las medidas sanitarias y logísticas de un Sant Jordi que, reubicado el 23 de julio a causa de la pandemia, se presenta como el más extraño y desconcertante de la historia.

«Este 23 de julio no será un Sant Jordi, no tendrá nada que ver. Se parecerá porque habrá paradas en la calle y autores firmando, pero ya está», puntualiza el presidente de la Cámara del Libro de Cataluña, Patrici Tixis. En realidad, que lo de la próxima semana se parezca más o menos a un Día del Libro de los de toda la vida dependerá, en buena parte, de cómo avancen los rebrotes en Barcelona y alrededores -en el Segrià y en Reus, por ejemplo, ya han renunciado a celebrar este Sant Jordi estival- peor, según Tixis, es difícil, «muy difícil» que a la segunda no vaya la vencida. «Será más grande o más pequeño, pero se podrá celebrar», enfatizó Tixis, para quien cualquiera que compre un libro el día 23 ya estará celebrando,a su manera, el Día del Libro. Será que Sant Jordi, como la procesión, también va por dentro.

Ni fotos ni apretones de manos

Así, a la espera de que las editoriales anuncien el nombre de los autores que movilizarán para unas sesiones de firmas en las que, además de cita previa, también habrá una distancia de tres metros entre autor y lector que evitará cualquier amago de selfie o apretón de manos, el Sant Jordi de verano es, esencialmente, un listado de de normas y previsiones a memorizar antes de salir de casa. En Barcelona, centro neurálgico de la diada, se cerrará al tráfico buena parte de Paseo de Gracia, cinco manzanas entre la calle Valencia y Plaza Cataluña, y se instalará en la calzada un espacio cerrado y perimetrado que acogerá 110 paradas de librerías, editoriales, floristerías y espacios especialmente habilitados para la firma de libros.

Otras 90 paradas se repartirán por el resto de la ciudad, lo que implica que el Sant Jordi de 2020 reduce el número de expositores en un 70%. En el resto de Cataluña, los libreros podrán poner una parada delante de su establecimiento y, en el peor de los casos, y si la situación sanitaria impide la actividad exterior, lo que quede de la celebración se trasladará al interior de las librerías. «No habrá ninguna librería cerrada el 23 de julio», subraya la presidenta del Gremio de Libreros, Carme Ferrer.

También los floristas confían en poder celebrar el día con cierta normalidad y preparan un remesa especial de rosas blancas como «homenaje al dolor vivido estos meses y como símbolo de esperanza en el futuro».