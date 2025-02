Científicos del IrsiCaixa descifran la secuencia genética del Covid-19 y avanzan en el estudio de la inmunidad «Hemos visto que no muta mucho y no es un virus con mucha variabilidad genética, a diferencia, por ejemplo, del VIH»

Un grupo de científicos del instituto de investigación IrsiCaixa de Barcelona ha logrado definir la primera secuencia genética de consenso del Covid-19. Este paso, logrado tras analizar los 1.700 tipos de coronavirus que circulan actualmente por todo el mundo, ha permitido hacer una lista con 3.000 péptidos (pequeños fragmentos de proteínas) que podrían activar la inmunidad a largo plazo contra el virus.

Según los responsables del estudio, Christian Brander y Julia G. Prado, esta investigación será una herramienta «clave» para el análisis de la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo ante el Covid-19 y permitirá acelerar la investigación y el desarrollo de una eventual vacuna. Es por ello que sus conclusiones, además de publicarse en la revista «Vaccines», se han puesto a disposición de los científicos de todo el planeta.

«Hemos visto que el SARS-CoV-2 no muta mucho y no es un virus con mucha variabilidad genética, a diferencia, por ejemplo, del VIH, pero hay que tener en cuenta cuáles son las posibles variantes para poder estudiar la respuesta inmunitaria que se generará frente a cada uno de los virus y no perder ningún detalle», destaca el investigador asociado en IrsiCaixa Alex Olvera, primer autor del artículo junto con el investigador asociado Marc Noguera-Julian. También se ha detectado que algunos de los péptidos están muy conservados entre varios virus de la familia coronavirus. «Esto puede ser clave para generar una reacción cruzada, es decir una respuesta inmunitaria capaz de proteger tanto del virus del resfriado común como del SARS-CoV-2», avisa Noguera-Julian.

Según los responsables de la investigación, obtener la secuencia del virus permitirá a los investigadores estudiar mejor la inmunidad celular contra el SARS-CoV-2 . «Queremos entender qué respuesta inmunitaria hay detrás de los individuos que no generan anticuerpos contra el virus y pasan la infección con poca sintomatología clínica y qué péptidos son capaces de inducir esta respuesta», comenta G. Prado. Además, el uso generalizado de esta «secuencia consenso» en la investigación del sistema inmunitario contra el coronavirus asegurará la «comparabilidad y reproducibilidad» de los resultados entre laboratorios y esto acelerará mucho el proceso de investigación.

Nuestro escudo de memoria inmunitario

El sistema inmunitario es el encargado de proteger nuestro cuerpo de patógenos como los virus. Uno de los mecanismos al detectar un virus es la «respuesta inmunitaria adquirida» , que incluye los conocidos anticuerpos, encargados de neutralizar el virus, y las células T, capaces de identificar y destruir las células de nuestro cuerpo infectadas por este. Esta acción de las «células T» se conoce como «inmunidad celular», es persistente en el tiempo y sirve como 'memoria' en futuras infecciones. Según ha destacado el IrsiCaixa en un comunicado difundido este martes, esta es una de claves para entender la importancia del estudio, financiado por la Fundación "la Caixa" y el Departamento de Salud de la Generalitat. Este también ha recibido fondos de la campaña de mecenazgo #YoMeCorono, Grifols y el Instituto de Salud Carlos III.